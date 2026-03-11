¡Ö¥ä¥¥å¥¦¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡ª¡×¥Á¥§¥³´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¡ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¥µ¥È¥ê¥¢¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ´¡×
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 9-0 ¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢2026WBC¤ÎÁ´»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¥§¥³ÂåÉ½¡£Î¨¤¤¤¿¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç0-0¤ÈÇ®Àï¤ò¸«¤»¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÂåÉ½°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢5²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ßÈÄ»þ¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ´¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Ìîµå³¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¥§¥³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜ¶È¤ÎËµ¤éÌîµå¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤Ï¥Á¥§¥³¤ò¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤é¾®¤µ¤Ê¹ñ¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿¦¶È¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤äÎý½¬¡¦»î¹ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¡£²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö1Ê¬¤À¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡ØÆüËÜ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ï¥Á¥Þ¥¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤ò³Û¤Ë´¬¤¯¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡×¤È°ìÀ¼¡£¤µ¤é¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ØÌîµå¡Ù¤òÉ½¤¹¿ô»ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇØÈÖ¹æ¤ËÁª¤ó¤À89¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ä¥¥å¥¦¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£