高木由利子、東京の美術館で初個展「Threads of Beauty 1995-2025」──Bunkamuraザ・ミュージアム最後の展覧会として開催
写真家・高木由利子の個展「Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。」が、2026年3月10日から3月29日まで、渋谷・Bunkamura ザ・ミュージアムで開催されています。
本展は、渋谷ファッションウィーク2026春との共催で行われる展覧会であり、高木氏にとって東京の美術館での初個展となります。会場となるBunkamuraザ・ミュージアムは、新施設への拡大移転を控えており、本展は現在の展示室で開催される最後の展覧会となります。
Bunkamura ザ・ミュージアム 入口|photo by ©FASHION HEADLINE
展示は、約100点の作品を8つのテーマで構成。それぞれの作品群を「Village（村）」と呼び、来場者は展示室を巡りながら、高木氏が世界各地で撮影してきた旅の記憶を追体験するように作品と向き合うことができます。
会場構成を手がけたのは建築家・田根剛（ATTA）。場所の記憶を掘り起こし、未来へとつなぐ空間づくりによって、作品が持つ時間と物語を立体的に体感できる展示空間が立ち上がっています。
左）田根剛氏、右）高木由利子氏|photo by ©FASHION HEADLINE
会場の大きな特徴となっているのが、布を用いたダイナミックな展示構成です。テントのように広がる大判の布を支持体とし、竹和紙にプリントされた写真作品が縫い付けられています。使用されている布は、小松マテーレが提供する素材「KONBU」を中心としたファブリック。さらに泥染めコットンなども取り入れ、遊牧民のテントを思わせる空間が生み出されています。
「高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025」展示風景、 Bunkamura ザ・ミュージアム、2026年|photo by ©FASHION HEADLINE
また、会場で使用されるアクリルボックスやカーペットには、ザ・ミュージアムの過去の展覧会で使用された什器が再利用されています。高木とコラボレーターたちの美意識と環境への配慮が、展示の細部にまで行き渡っています。
「高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025」展示風景、 Bunkamura ザ・ミュージアム、2026年|photo by ©FASHION HEADLINE
さらに本展では、空間を仕切っていた可動壁を取り払い、これまで隠されていたコンクリート壁や空調ダクトをあえて露出させています。約40年にわたり多くの展覧会を支えてきた展示空間の歴史に光を当てるとともに、現展示室への惜別の思いも込められています。
「高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025」展示風景、 Bunkamura ザ・ミュージアム、2026年|photo by ©FASHION HEADLINE
展覧会の終盤では、高木がコロナ禍前の渋谷で撮影した人々の姿を収めた新作映像作品《同時多発的服飾 SHIBUYA × THE OTHER SIDE》も初公開されます。〈Threads of Beauty〉の世界観と渋谷のストリートを重ね合わせながら、「格好良さ」を追い求める人々の姿を通して、ファッションとアイデンティティの関係を浮かび上がらせます。
「高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025」展示風景、 Bunkamura ザ・ミュージアム、2026年|photo by ©FASHION HEADLINE
会期中には、写真集購入者を対象とした高木由利子のサイン会も開催予定。また森岡書店 Bunkamura ザ・ミュージアム店では、リトグラフ作品や特装版写真集など、本展限定のアイテムも販売されます。
森岡書店 Bunkamura ザ・ミュージアム店 | photo by ©FASHION HEADLINE
渋谷の街を舞台に展開される渋谷ファッションウィークと連動しながら、写真、ファッション、そして都市文化が交差する展覧会となっています。
Bunkamura ザ・ミュージアム外観photo by ©FASHION HEADLINE
【開催概要】
高木由利子 写真展
Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。
会期：2026年3月10日〜3月29日
会場：Bunkamura ザ・ミュージアム（東京都渋谷区道玄坂2-24-1 B1F）
開館時間：13:00〜20:00（最終入場19:30）
入場料：無料
主催：渋谷ファッションウィーク
共催：東急株式会社、Bunkamura
