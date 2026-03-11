関連死を含め２万２２３０人の死者・行方不明者を出した東日本大震災は１１日、発生から１５年となった。

大津波が押し寄せた岩手、宮城、福島の沿岸部には早朝から、最愛の人に思いをはせ、静かに手を合わせる人たちの姿があった。地震発生時刻の午後２時４６分には３県の２０市町村で追悼式が開かれ、震災後に生まれた若い人たちも教訓をつなぐ大切さを伝える。

岩手県釜石市の木村正明さん（７０）は、母・光子さん（当時８１歳）を津波で亡くし、妻・タカ子さん（当時５３歳）は行方不明のままだ。木村さんは２人の墓がある同市鵜住居（うのすまい）町の常楽寺を訪れ、「元気でいるよ」と報告した。

震災伝承施設で出会った人やボランティアなどからかけられた数々の励ましの言葉が今も心に残っている。「多くの人の支えがあってここまで生きてこられた。生き続けることを妻たちも望んでいる」と語った。

約４０００人が犠牲になった宮城県石巻市。石巻南浜津波復興祈念公園では、同市の加藤啓子さん（７５）が慰霊碑に向かって静かに手を合わせた。津波に巻き込まれた夫・和行さん（当時６０歳）と父が行方不明だ。

同い年の和行さんは穏やかな性格で、一緒にテニスで汗を流し、旅行にも行った。震災後は毎日、遺影に「行ってくるね」「今日は友だちとご飯を食べたよ」と語りかける。遺骨が納められていない墓には毎月欠かさず通っている。

「早く帰ってきてと願い続けた１５年。きっと見守ってくれているよね」。慰霊碑に刻まれた和行さんの名前にそっと触れた。

「安全に仕事ができるよう、これからも見守っていてください」。両親を津波で失った福島県相馬市の漁師安達広昭さん（６３）はこの日の未明、出港前の船上で海に向かって手を合わせた。

父・利行さん（当時８０歳）は高齢になっても漁に出て、引退しても網の修理や船の後片付けに精を出す働き者だった。母・喜美子さん（当時７８歳）は家族を支え続けた。

これまで命日は追悼のため漁を休んできたが、１５年を区切りと考えて海へ出た。「あっという間の１５年だった。大漁もいいけど、何より安全第一に漁を続けられれば両親も喜ぶと思う」と語った。