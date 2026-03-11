安藤優子、ルッキズムに憤り「ひどいですよ」「私はつけられたことないですけど」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。“ルッキズム”に憤りを抱いていた過去を明かした。
【写真】「イケイケギャル」「知的で美しい」20歳の写真を公開した安藤優子
この日は、3月8日が「国際女性デー」であることにちなみ、女性の社会進出を阻む“ガラスの天井”をテーマにトークが展開された。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（55）が、お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）に「芸人はじめたときって、今よりもっと女性で芸人をやるって少ないじゃん」と意見を聞いた。大久保は「当時は、MCは男性でそれが当たり前。それを受け入れて、やれることをやろうっていう女性が多かった」と回答。するとタレントのIMALU（36）が「目指すロールモデルがいないというか、少ないという…。女性司会者というのが限られちゃう」と意見と述べた。
このやり取りに安藤が「“女芸人”っていう言い方もちょっと…私だったら気に障るな」と意見。上田が「女子〇〇っていう言い方をするジャンルについて」と話を振ると、「キャスターなんてひどいですよ」ときっぱり。「女性キャスターって書くならわかるじゃないですか。必ず“美人”とかつきますよ。私はつけられたことないですけど」と告白。上田が「一番怒ってらっしゃる」とツッコむと、「すごくルッキズムっていうか…」と笑顔をみせながらも意見を伝えた。
