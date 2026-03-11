東日本大震災の発生から11日で15年。宮城県仙台市出身のお笑いコンビ、サンドウィッチマン・伊達みきおさん（51）が11日、自身のブログを更新し、現在の胸中を明かしました。

伊達さんは「15年。」と題してブログを更新。「東日本大震災の発生から15年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は16年連続で気仙沼にいるんだなー」と気仙沼を訪れたことを報告。「5年周期で、節目節目だと言われるけど･･･特に、現地に住んでる方にとっては、また今年も3月11日がやってきたっていう事であり、あの怖かった1日を思い出す」とコメントしました。

また、伊達さんは「今日も気仙沼で色んな方とお話しました。ご家族が亡くなられた方、未だ行方不明のご家族がいる方･･･。無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからも出来る限り寄り添って生きたい。あの津波から共に逃げて助かった事には変わりないから」と胸中を明かしました。

そして「震災前の町からは想像がつかない位にキレイに立派に整備された町。今年は、我々が15年前に津波から避難した安波山ではなく、あの日の午前中にロケで行っていた場所で14時46分を迎えるつもり」とつづりました。

伊達さんは「震災当日から、まずは復旧、そして復興と、ずーっと走り続けてる方は15年はあっという間だと話してくれました。何だかんだ、やる事が多過ぎたからねーって。俺ら、15年前はまだ36歳だったんだ。51歳だもんなー。今」と振り返り、「経験した大人が、しっかりと子ども達に伝えて行かないとですね。改めて、この日は強く思います」と思いを明かしました。