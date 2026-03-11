宮城県気仙沼市の市立大谷小学校近くで、赤いずきんをかぶったお地蔵さんが登下校の子どもたちを見守っている。

１５年前、避難誘導中に津波で亡くなった警察官の千田（ちだ）浩二さん（当時３０歳）を弔おうと住民らが設けたもので、地域の誇りや復興の象徴として、長く愛されてきた。（気仙沼通信部 浅井望）

千田さんは東日本大震災が発生する前年の春、気仙沼署大谷駐在所に赴任。美しい海岸が広がる大谷地区の住民は当時４０００人ほどで、集会が開かれると人なつこい顔を見せた。秋祭りではみこしを担いで男衆らと海に飛び込んだ。演芸会では刑事ドラマをパロディーにした劇に出演し、ユーモアたっぷりに会場をわかせた。一緒に出演した理容師中沢誠太郎さん（５５）は「親しみやすく警察官というより地元のお兄ちゃんのような存在だった」と振り返る。

千田さんがいつになく険しい表情になったのは、震災の日だ。消防団員の中沢さんも住民に避難を呼びかけていると、パトカーから窓越しに「早く逃げてください」と声をかけた後、警戒のため海側へ向かった。

夕方、消防団が見回りを進めると、「制服姿の人が倒れている」と連絡があった。嫌な予感が的中し、川沿いの土手に倒れている千田さんを見つけた。中沢さんは「本当に仕事熱心な人だった。逃げ遅れた人がいないか確認していたのだろう」。大きな津波に襲われた大谷地区では家屋の４割超が被災し、７５人が犠牲となった。

千田さんが見つかった場所にはたばこや缶ビールがを供えられ、毎日のように花が手向けられた。住民から愛された証しだった。

交通安全、防犯についても千田さんとよく話し合った行政区長の鈴木治雄さん（７７）は「日本一のだんぽ（お巡り）さんだった」と懐かしむ。感謝の気持ちを伝えたいと、鈴木さんは妻美和子さん（７７）らとともに、２０１２年８月、近くにお地蔵さんを建てた。

鈴木さん夫妻は、子どもたちの見守り活動を続けながら、津波の教訓、命の尊さや千田さんの勇気を伝えている。児童は登校前にお地蔵さんに手を合わせたり、四つ葉のクローバーを供えたりする。

「地域を守ろうとした思いは、届いているよ」

夫妻はお地蔵さんの頭をなでる。