カードゲーム「大文豪」を考案した生徒ら＝５日、県立茅ケ崎北陵高校

ゲームで遊ぶだけで文学史の知識が自然に身についたら…。そんな学習体験を実現しようと、県立茅ケ崎北陵高校（茅ケ崎市下寺尾）の３年生６人が文学史を学べるカードゲーム「大文豪」を開発した。大学入試に出題される著名な文学作品をカードに落とし込み、知識のない人でも楽しみながら文学作品を学べるよう工夫した。クラウドファンディング（ＣＦ）サイトで１９日までに印刷代などの支援金を支払えば返礼品として送られる。

夏目漱石の「吾輩（わがはい）は猫である」や宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」など明治から戦前までの「文豪カード」７１枚と、プレーヤーへのさまざまな指示で場をかき回す「効果カード」７枚を使用する。文豪カードには作品名と作者名、発表年、派閥のほか、作者のエピソードや豆知識をまとめた「授業メモ」を記している。

ルールはトランプゲーム「大富豪」に近く、強いカードを場に出して先に手札がなくなった人が勝ちとなる。ただカードの強さはゲーム中に変動する仕組みで、プレーヤーは山札の裏面に記された「（場に出された文豪カードの発表年に）より新しく」「より古く」「より近づく」のいずれかの指示に従ってカードを場に出していく。強いカードを固定して作らなかったことには、全ての作家と作品に敬意を表したいとの思いも込めた。