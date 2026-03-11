元モー娘。メンバー、母との“WBC日韓戦”観戦ショット公開「美人すぎて目立ちそう」「ユニフォーム似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】元モーニング娘。で女優の久住小春が3月9日、自身のInstagramを更新。母親と2人で現在開催中の「2026 ワールド・ベースボール・クラシック」（以下、「WBC」）を観戦したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「美人すぎて目立ちそう」WBC親子観戦ショット公開
久住は「母親とWBC日本対韓国戦を観に行ってきました」とコメントし、球場での母との2ショットを投稿。久住は日本代表チームのユニフォーム、母はドジャースのユニフォームをそれぞれ着用し、寄り添ってピースサインをする姿を披露した。「韓国戦もホームラン沢山みれて、素晴らしい試合を母に観せて頂き侍JAPANの皆様本当にありがとうございます」と侍JAPANの選手たちに感謝をつづった。
なお、母が着用しているドジャースのユニフォームと帽子は自身がロサンゼルスで買ってきたものであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「母娘で野球観戦は素敵」「お母様に喜んでもらえてよかったね」「楽しそう」「ユニフォーム似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
