きりたんぽ、平成ギャル仕様で印象ガラリ「再現度高すぎ」「二度見した」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberのきりたんぽが3月10日、自身のInstagramを更新。平成ギャルメイクを施した姿を公開し、話題となっている。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「衝撃ビジュ」別人級ギャルメイク姿
きりたんぽは「今度 平成ギャルメイク動画だすね」「＃平成ギャル」とコメントを添えて動画を投稿。茶色いストレートヘアに茶色のカラーコンタクト、重めのつけまつげ、濃いめのアイラインといった平成ギャル仕様のメイクを施して、普段との印象をガラリと変えた姿を披露した。また、顎にピースサインをつけるポーズや首を傾げたポーズなど、平成ギャルおなじみのポージングも取っている。
この投稿に「どんなメイクしても可愛い」「二度見した」「想像以上」「似合っててすごい」「再現度高すぎ」「別人級」「衝撃ビジュ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆きりたんぽ、平成ギャル姿を公開
◆きりたんぽの投稿に反響
