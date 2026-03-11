きりたんぽ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberのきりたんぽが3月10日、自身のInstagramを更新。平成ギャルメイクを施した姿を公開し、話題となっている。

◆きりたんぽ、平成ギャル姿を公開


きりたんぽは「今度 平成ギャルメイク動画だすね」「＃平成ギャル」とコメントを添えて動画を投稿。茶色いストレートヘアに茶色のカラーコンタクト、重めのつけまつげ、濃いめのアイラインといった平成ギャル仕様のメイクを施して、普段との印象をガラリと変えた姿を披露した。また、顎にピースサインをつけるポーズや首を傾げたポーズなど、平成ギャルおなじみのポージングも取っている。

◆きりたんぽの投稿に反響


この投稿に「どんなメイクしても可愛い」「二度見した」「想像以上」「似合っててすごい」「再現度高すぎ」「別人級」「衝撃ビジュ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

