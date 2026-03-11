武田久美子、全身透けるレース編みワンピ姿公開「大人の色気」「アンニュイな感じが最高」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の武田久美子が3月10日、自身のInstagramを更新。セクシーなワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】元アイドル57歳美人女優「大人の色気」透けレース編みワンピで素肌開放
武田は昨日撮影されたというオフショットを投稿。「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とつづり、グレーの壁が際立つ室内で、白いレースの素肌が透けるセクシーなワンピースを合わせた姿を公開している。
この投稿に「めちゃくちゃキレイ」「アンニュイな感じが最高」「美しすぎる」「大人の色気」「女神みたい」「肌が綺麗」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドル57歳美人女優「大人の色気」透けレース編みワンピで素肌開放
◆武田久美子、素肌透けるレース編みのワンピース姿披露
武田は昨日撮影されたというオフショットを投稿。「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とつづり、グレーの壁が際立つ室内で、白いレースの素肌が透けるセクシーなワンピースを合わせた姿を公開している。
◆武田久美子の投稿に反響
この投稿に「めちゃくちゃキレイ」「アンニュイな感じが最高」「美しすぎる」「大人の色気」「女神みたい」「肌が綺麗」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】