１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曄）

　【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、北京の人民大会堂で閉幕会議を開いた。

１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金良快）
１１日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／金良快）
１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／王曦）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／盧菀）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／姚大偉）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／姚大偉）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／陳曄華）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／申宏）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議を取材する記者。（北京＝新華社記者／陳益宸）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／申宏）
１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／王曄）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／劉彬）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／陳曄華）
１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李賀）