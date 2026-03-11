ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国政協第14期全国委第4回会議が閉幕 中国政協第14期全国委第4回会議が閉幕 中国政協第14期全国委第4回会議が閉幕 2026年3月11日 12時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曄） 【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、北京の人民大会堂で閉幕会議を開いた。１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金良快）１１日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／金良快）１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／王曦）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／盧菀）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／姚大偉）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／姚大偉）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／陳曄華）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／申宏）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議を取材する記者。（北京＝新華社記者／陳益宸）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／申宏）１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議に出席した委員ら。（北京＝新華社記者／王曄）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／劉彬）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／陳曄華）１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李賀） リンクをコピーする みんなの感想は？