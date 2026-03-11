リビングの布団で寝転ぶ生後6カ月の双子姉妹。ママが家事を済ませて戻ると、なんだかとても暇そう…！？その可愛さに思わず撮影したという動画がTikTokで1.3万いいねを集めました。動画には、「同じポーズやと思ったら違った（笑）」「暇そうに見えて、実はこれめちゃくちゃ忙しいですよ」と多くのコメントが寄せられています。



【動画】ひまそうで実は忙しい…？生後半年の双子ちゃん

動画に出てくる双子の赤ちゃんは、左側が妹のじゅっちゃんで右側が姉のもーちゃん。一卵性の双子です。



一見すると同じポーズをしているかのようなふたりですが、よく見るとじゅっちゃんは右手を、もーちゃんは右足を観察中。赤ちゃんの成長過程の仕草である、ハンドリガード（赤ちゃんが自分の手をじっと見つめるしぐさ）をしているようです。右手、右足をそれぞれ動かしながら、興味津々の表情で手足を見つめています。



くねくねと動く愛らしいふたり。ゆっくりな時間が流れますが、もしかしたら本人たちは手足の観察と研究で忙しいのかもしれないですね…！



ふたりのママ（@kipo6416）に話を聞きました。



ーーよく見ると、もーちゃんの方は髪の毛が伸びて、くるんとカールしていますね。



「自然現象です（笑）。生まれたときから姉の方が髪が多く、妹も伸びてくるのかな？と思っているのですが、なかなか伸びてきません」



ーー双子育児はいかがですか？



「初めての育児で、さらに双子だったので最初の2、3カ月ごろまでは泣き止まないのと寝不足で、精神的にも体力的にもしんどくて、泣いている双子と一緒に泣いちゃうときもありました。



でも、成長してママを認識してくれるようになって笑顔を見せてくれたり、おしゃべりしたり、寝返りや飛行機ポーズに一人遊びなど、何も教えていないのに、自分たちでできるようになっていく双子を見て、『すごいね！』っていう感動とうれしさと、何よりも愛おしさが日に日に倍増しています。



最近は、何が大変か聞かれてもぱっと思いつかなくて…！それくらい双子に毎日癒しと笑顔をもらっています。大きくなって、双子とお出かけする日が楽しみです」



動画には200件を超える多くのコメントが寄せられました。



「それぞれに手と足を発見して、充実した時間をお過ごしかと存じます（笑）」

「暇そうに見えて、実はこれめちゃくちゃ忙しいですよ。自分の足を研究したりいろいろあるんです」

「『そろそろネイル変えよかなー』『あ、じゃああたち今度足のネイルしよかなー』勝手にアテレコしてみました（笑）」

「角度が一緒で可愛いですね♡」

「『暇そうでごめんね』そんなこと思えるママが可愛い（笑）」



TikTok（@kipo6416）では、双子姉妹もーちゃんとじゅっちゃんの愛らしい成長記録や日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）