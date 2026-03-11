2025年は各地でクマによる深刻な被害が相次ぎました。そんななか、20年以上にわたってツキノワグマの生態を研究してきた東京農工大学大学院農学研究院教授の小池伸介先生は、「クマは付き合い方を間違えると、命を奪われる存在である」としつつも、「正しく理解し、適切に対処すれば、共存は可能」と語ります。そこで今回は、小池先生の著書『クマは都心に現れるのか？』から抜粋し、クマに関する最新情報をお伝えします。

【書影】ニュースやネットでは伝えられない、本当のクマの話。小池伸介『クマは都心に現れるのか？』

クマが向かってきたらどうするべきか

クマのほうから積極的に人間に向かってくるような場合がある。

そういうときはどうしたらいいのか難しいところだ。

クマが接近してきた場合、例えば登山口でレンタルできる機会も増えてきたクマ用の撃退スプレーを使うことが有効だ。

行政が登山口で用意したスプレーは機能がしっかりしていると考えられるが、市販品の中には効果が薄いものもあり、現状では米国のクマスプレー規格であるEPA（米国環境保護庁）認証を受けた商品は信頼できる。

スプレーは「御守り」のようなもの

スプレーが有効なシチュエーションというのはクマとの距離が1mか2m程度で、自分が明らかに風下ではない場合になる。

十分にクマが接近し、自分が風上ないし無風状態のとき、クマの鼻に向けてスプレーを噴射すれば、効果がある製品ならばクマを撃退できる可能性が高い。そのため、理想的には事前にスプレーの噴射練習をしておくことだ。どの程度の力でレバーを引くと、どの程度の距離を噴射することができ、どの程度の時間噴射しているのかを体感できる。

ただ、高価なものでもあるので、使い方の動画を見ておくだけでもイメトレができる（日本クマネットワークでも使い方の動画を公開している）。スプレーは「御守り」のようなもので、安価ではないが5年ほどの有効期限の間の「安心を買う」と思えば費用対効果は悪くないだろう。

ちなみに、「クマよけスプレー」と表記されることもあり、実際そういった商品名のスプレーもあるようだが、厳密にはスプレーでクマを忌避させることはない。虫よけスプレーのように、吹きかけておくだけでクマが来なくなるようなイメージを抱かせるが、むしろ通常とは異なる匂いに対して、興味を持ったクマを誘引する可能性すらある。

防御姿勢も有効

スプレーを持っていない、あるいはすぐ使えないという状況であれば、地面にうつ伏せになって両手で首筋を守る防御姿勢が有効とされる。

これは誰でもできるという意味で有効な方法である一方、言うまでもないが確実に安全な対応というわけではない。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

では、なぜ有効と言えるのか。これまでのクマによる人身被害で最も多い死因は失血死であり、頭部と大動脈がある首を守ることでクマの攻撃による大量の出血を避ける行動となる。

また、失血死の他、顔を叩かれて顔面が破壊され、重症化することも多い。うつ伏せ防御では、クマの攻撃から顔を守る効果もある。

うつ伏せ防御姿勢をとって助かった事例も

この方法を採る上で、背にはリュックを背負い、頭部は帽子やヘルメットなどである程度は防御されていると、その効果が増す。もちろん、首をかばっている手、尻、足などをクマに噛みつかれるリスクはある。だが、重症化や失血死という最悪の事態を防ぐためには、うつ伏せで、両手で首を守る姿勢をとるしかない。

不意の遭遇で驚いてしまっただけのクマの場合、ある程度、人間を攻撃すればしばらくして離れていってしまう。街中に出てきたクマに、うつ伏せ防御姿勢をとって助かった事例も実際、増えてきている（中永2025※）。

救いなのは、人間を食べ物と認識し、執着し、追跡し、隙あらば襲って食べようとするクマは、幸いほとんどいないと考えられることだ。そうしたクマに不幸にも遭遇してしまう確率は、今のところまだ低いだろう。

※本稿は、『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社）の一部を再編集したものです。