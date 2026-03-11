大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。脳神経内科でMRI検査を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん 脳のMRI検査結果を報告「癌の転移なし」 視界にギザギザが現れる“ホラーな症状”に不安も「ひと安心」





歩さんは「最近たま〜に、朝起きると視界が半分になってギザギザがキラキラ揺れるという、なかなかホラーな症状が出ていて。」と綴り、『閃輝暗点（せんきあんてん）』という症状に悩まされていることを明かしました。









歩さんは「え、これ…脳梗塞？それとも大腸がんが脳に転移!?」と心配になり、

あわてて脳神経内科を受診し、脳のMRI検査を受けたと投稿。









その検査の結果について「脳はめちゃくちゃキレイ。癌の転移なし。脳梗塞の兆候もなし。…その代わりに蓄膿症と副鼻腔炎が見つかりました。」と報告しました。









医師から「【閃輝暗点】はびっくりするけど、部屋でしばらく休んでいれば大丈夫らしく、そこまで心配はいらない」と、説明を受けたといいます。









歩さんは「人間、ネットで症状を調べるとだいたい『重病コース』に行き着くので、自分の想像力の方がよっぽど怖い。」と振り返り、「とにもかくにも ひと安心です。」と、締めくくりました。



※症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診してください

【担当：芸能情報ステーション】