2児の母・北川景子、深夜の手芸タイムに“第2弾”ぬいぐるみを手作り「なんと愛らしい」「お子様は大喜びですね」 シマエナガに続く新作を公開
2児の母で俳優の北川景子（39）が11日、自身のXを更新。深夜の手芸タイムに手作りしたという“新作”のぬいぐるみを披露した。
【写真】「なんと愛らしい」「お子様は大喜びですね」シマエナガに続く“新作”のぬいぐるみ披露の北川景子
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
8日の投稿で「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」と、キットを使って手作りしたかわいらしいシマエナガのぬいぐるみを披露していた北川だが、間髪を入れずこの日の投稿では、新たに作成したぬいぐるみを披露。
「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました」と、淡い黄色のボディにパッチリとした目＆くちばしがキュートなぬいぐるの写真を紹介した。
熱中するがあまり作業は深夜におよんだそうで、「眠くて最後の最後、針で指をブスッとやってしまいました」とプチハプニングも。「朝起きたら喜んでくれるかな〜」と母の顔をのぞかせ、子どもたちの反応を楽しみにしている様子だった。
コメント欄には「可愛いひよこ」「なんと愛らしい」「ぴよりんみたいで可愛いですね」「手芸シリーズ素晴らしいです」「愛情たっぷり」「魔法がかかったみたい！今にも『ピヨピヨ』と鳴きながらトコトコ歩き出しそうな、瑞々しい生命力を感じます」「明日も幼稚園、という忙しない日常の裏側にあるこの丁寧な時間」「お子様は大喜びですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（47）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
