ドジャースの佐々木朗希（24）が11日（日本時間）、キャンプ地であるアリゾナ州グレンデールでホワイトソックスのマイナー選手との練習試合に登板。4回1安打無失点の9奪三振と好投し、開幕に向け復調をアピールした。

今季、オープン戦ではここまで2試合で1勝0敗も、いずれも初回に失点し、防御率18.90と苦しんでいる。2月26日のダイヤモンドバックス戦では初回に連続タイムリーを浴びるなど3失点。2回は1死を奪った後、四球を与え降板。2回を投げ切れず、1回⅓（36球）、3安打3失点。次のガーディアンズ戦（4日）では、初回にいきなり満塁ホームランを浴び一度降板。特別ルールで再登板すると、その後は2回、3回と2イニングをパーフェクトに抑えた。

この日は日本時間で「3.11」。岩手・陸前高田市出身の佐々木も、当時、東日本大震災の被害を受けた。今回のWBCには出場していないが、前回の23年大会では「3.11」のチェコ戦でWBCデビューとなり、4回途中1失点8Kと好投し、勝利に貢献。

ドジャース1年目の昨年は、現地の3月11日にガーディアンズとのオープン戦に2度目の登板を果たした。4回（42球）を投げて1安打無失点と好投し、日本開幕シリーズ（第2戦）の先発に向けて大きなアピールとなった。

震災から15年が経ち、MLB2年目に臨む佐々木は、残り2週間強となった開幕に向け復調の兆しをみせた。

