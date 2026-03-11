彫刻家・舟越保武の長女、舟越桂、直木の姉として芸術一家に生まれた末盛千枝子さん。絵本編集者を経て、すえもりブックスを設立。たくさんの絵本や、上皇后美智子さまの本などを出版してきました。そして84歳の今、東京から移住した、岩手山を望む家にひとりで暮らしています。そんな末盛さんが歳を重ねてわかったこととは――？大切にしている時間や習慣などを綴った著書『今だからわかること 84歳になって』より、一部を抜粋して紹介します。

3.11絵本プロジェクトいわて

「母さん、もし何かやるんだったら、絵本だろう」。次男の春彦のこのひと言に背中を押されて、スタートしたのが「3.11絵本プロジェクトいわて」でした。

2010年5月に八幡平に越してきて、わずか10カ月後に起こった東日本大震災。未曾有の災禍の中で、家を流されたり親を亡くしたりした子どもたちの、それでも見せる彼らの健気さ。

私は、幼くして父親を亡くした息子たちの姿に重ねないではいられず、あなたたちのことを思っているよ、と力づけようとした、その手段が絵本でした。

私はこれまで、IBBY（国際児童図書評議会）の活動を通して、災害に遭ったり肉親を失ったりした子どもたちが、誰かが寄り添って絵本を読んでくれる時だけは、穏やかな気持ちを取り戻せることを知っていました。

その経験からすぐに、被災地の子どもたちへ絵本を送る活動を盛岡市中央公民館に提案し、即断を得て、そこからプロジェクトが一気に動き出しました。

国内外から次々と届く絵本の段ボール箱を、大勢のボランティアの人たちが開梱、仕分けし、春彦が考案した「えほんカー」6台が絵本を積んで被災地を走り回りました。

活動は「絵本サロン」「出張絵本サロン」へと広がり、その間に届いた絵本は23万冊。その活動報告を、2012年のIBBYロンドン大会で行った時、世界中の児童書関係者が泣きながら耳を傾けてくれました。

期間を10年と決めてスタートしたこの活動は、その役目を終えました。絵本にずっと関わってきたのは、この時のためだった。そう感じる場面がどれほどあったことか。

今になって思います。もし、「すえもりブックス」を手放さなかったら、こういうことは起こらなかったと。

何かを手放した時、その状況から逃げ出さなければ、先がある。失って、満たされることが人生には起こるものです。そうです、きっと、これからも。



『今だからわかること 84歳になって』（著：末盛千枝子／KADOKAWA）



初夏のテラス。岩手山が正面に見える。（写真提供：『今だからわかること 84歳になって』／KADOKAWA）

ブリューゲルの世界から

2025年初夏。今日も私は、リビングのソファに腰掛けて、正面に岩手山（いわてさん）、南東に姫神山（ひめかみさん）、北に七時雨山（ななしぐれやま）へと連なる美しい山並みを、飽きずに眺めて過ごしています。

朝日に洗われて輝く山肌、昇ってゆく太陽に活気づく田んぼの緑や家々の屋根。動いてゆく雲を目で追いながら、窓から入ってくる風に身を委ねています。そのうち太陽は傾いて、茜色の空に影を落とす岩手山も、やがて闇へと沈んでゆき、静かな夜が訪れます。

84歳になって、こんな日々が訪れるとは、本当に不思議なこと。

友人に連れられて八幡平を初めて訪れた時、その雄大な美しさに息をのみました。初冬の、ちょうど雪化粧をした頃で、岩手山麓の田んぼや畑は雪原となって広がり、夕暮れの光を反射して、一面キラキラと輝いていたのです。

ブリューゲルの「雪中の狩人」──雪山を背景に狩人が犬を引き連れて歩くあの情景が、そっくり目の前に広がっていたのですから。東京に帰って母に伝えると、母もぜひ見てみたいと言い出して、ついにはこの地に父母（舟越保武・道子）の家を建てることになりました。35年ほど前のことです。



自宅前から見下ろす景色は、まるでグランマ・モーゼスの世界。（写真提供：『今だからわかること 84歳になって』／KADOKAWA）

私がここへ越して来て、15年。岩手山麓の風景にも、毎年、何かしら変化は起こっています。ある年には、片隅に咲いていたムスカリが群れ広がって、一帯を紫色に染めました。昨年は、猛暑でカメムシが大発生。家中のあちこちにいて、追い出すのに手を焼きました。

そして、引っ越し祝いに友人が庭の一角に植えてくれたドイツトウヒは、1mほどの高さでしたが、今は見上げるほどの大木に成長しています。



毎年増えていくムスカリ。（写真提供：『今だからわかること 84歳になって』／KADOKAWA）

気づくことも増えました。ここから見える集落は、太陽の位置の変化で家々の佇まいも変化するのです。それに満月の夜は、曇っていても空全体がほのかに明るいのです。なんだか見守られているようです。

そして岩手山の紅葉は眩いほどだけれど、場所で色彩が違います。たぶん、木の種類が違うのだと思います。それに冬には、上の窓からオリオン座が見えるのです。そういうことは、長く住んでみなければ気づかないことです。

先日、外を眺めていて、ふと頭に浮かんだのが、グランマ・モーゼスでした。あら、これって、彼女の世界じゃないの？あの絵の世界にそっくりなのです。彼女が、身の回りの情景を絵に描いて、世に知られるようになったのは、80歳を過ぎようとする頃でした。

