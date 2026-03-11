コロナ禍を経て「ソロ活」「おひとりさま」の需要が拡大するなか、自由気ままに楽しめる＜ひとり旅＞に憧れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「日本は稀に見るおひとりさま天国。ひとり旅デビューするなら、今がチャンス」と語るのは、ひとり旅のベテランである文筆家の門賀美央子さんです。そこで今回は、門賀さんがひとり旅を楽しむためのコツを詰め込んだノウハウ・エッセイ集『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】旅の注意点や計画づくりのコツが詰まったノウハウ・エッセイ集！門賀美央子『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』

* * * * * * *

旅の心得

旅で一番大事なことはなんでしょうか？

私は「無事に帰ってくる」ことだと思っています。

旅の最中はどうしても心が高揚しがちです。また「せっかく来たのだから」という気持ちが働いて、つい無理をしてしまうこともあります。その結果、疲れによる判断ミスや、慣れないことをしてしまい、そのせいで事故になってしまった、なんてことも起こりかねません。どれだけ体力に自信があっても、少し余裕を持って1日を終わらせるぐらいのほうがベターです。

旅にはアクシデントがつきものです。そして、そのアクシデントがまた新しい自分を見つけるきっかけになったりもします。でも、旅はやはり安全第一、そして快適であるのが一番。我が身を深刻な危険にさらすのは絶対に防がなくてはなりません。

では、安全＆快適に旅をするためにはなにが必要でしょうか。

それはやはり「しっかりとした下調べ」だと私は考えています。

心の赴くまま動く気まま旅もおおいに魅力です。でも、安全と快適性に関わる最低限のことはしっかり調べておいたほうがいいと思います。

では、最低限とはなんでしょうか。

それは移動手段と宿泊施設の情報です。

まず、移動手段については、利用する交通機関のルートや時間を調べておくのはもちろん、突然の運休などにぶち当たってしまった場合に備えて代替案もざっとチェックしておくといざとなっても慌てずにすみます。

近年は極端な天候が増えてきました。昔ならば天候に関する旅の不確定要素といえば台風ぐらいでしたが、最近はこれまでは稀だったレベルの豪雨や豪雪、線路が歪むほどの酷暑などが頻発します。公共交通機関の不通はもちろん、自動車での移動も天候によって左右されます。

私も過去、何度か天候で旅程を変更せざるを得ない経験をしました。その中でも特に心に残っているのがふたつのインシデント。ひとつは沖縄・波照間島での足止め、もうひとつは群馬新潟越境時の運休ギリギリ突破、でした。

天気には逆らえない

波照間島は沖縄県八重山諸島に属する日本最南端の有人島で、南十字星が見える島として有名です。

東京からは約2000キロメートル、沖縄本島からは約400キロメートル、同じ八重山諸島である石垣島からでさえ南西約60キロメートルも離れた海に位置する小さな離島で、2024年に飛行機の定期便が再開するまで長らく交通手段は船しかありませんでした。時間こそ石垣島から最短1時間ほどで到着しますが、天候により欠航することも珍しくありません。というのも、外洋はたとえ天気がよくても海は荒れる場合があるからです。

私が波照間島に行ったのはまだ飛行機就航前でした。つまり船便しかなかったのですが、まさに帰るはずのその日が欠航、翌日もどうなるかわからない……というなかなかスリリングな状態に陥りました。しかしながら、事前調査でその可能性は織り込み済みだったので、スケジュールに余裕を持たせていたおかげで青ざめるほどには焦らなくてすみ、どうせ帰れないのだからと一旦腹を決めてしまえば思わぬ滞在延長をのんびり楽しむ気分になれたのです。

でも、もしあの時普通に帰れるつもりで翌日に仕事のアポイントなんて入れていたら……と思うと、少しゾッとします。事前の情報収集が功を奏した例でした。

新潟でのピンチ体験

一方、新潟でのピンチ体験は大雪によってもたらされました。

この時の新潟行は年末年始のバタバタを乗り越えたごほうび旅行でした。ですので、心ゆくまで旅を楽しもうと思い、ローカル線普通列車の乗り継ぎだけで現地入りすることにしました。実は私、いわゆる“乗り鉄”というやつでして、たまに……いや、頻繁にこうしたもの好き行程を組みます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

ただ、ひとつ懸念がありました。数日前から出ていた大雪の予報です。ローカル線は新幹線よりはるかに雪に弱いため、運休になる懸念は十分あります。よって、出発前に運休になった場合のプランをふたつほど考えておきました。

出発地であるうちの近所は滅多に雪など降らない地域なので、出だしは順調そのものでしたが、関東平野を北に行けば行くほど雲行きが怪しくなっていきます。そして、案の定群馬に入ったあたりから、雪で運休になる可能性があると車内アナウンスされ始めました。

最終的には私が乗っていた電車を最後に以後運休という判断になり、ギリギリで助かったのですが（とはいえダイヤは大幅に乱れ、途中から特急に乗り換える羽目になった）、どう転んでもなんとかなるという安心感があったので、運を天に任せ、どんどんホワイトアウトしていく窓外の景色をおもしろく眺めているぐらいの余裕はありました。焦らずにいられれば、アクシデントも楽しめるわけです。

下調べは旅のお守り

一方、宿泊先選びではちょっと苦い思い出があります。

あれはまだひとり旅を始めたばかりの頃でした。とある街で取材仕事があったのですが、その街から有名な温泉地までは目と鼻の先。これは行くしかあるまいと張り切ったものの、温泉地で“おひとりさま”を受け入れてくれる宿は限られます。今でこそ少しは増えましたが20年ほど前は皆無といってもよいような状態でした。この時も、2軒ほどしか候補がなく、しかも一方は温泉宿ではない普通のビジネスホテルだったので選ぶ余地がない。

当時から私は宿を選ぶ際には必ず口コミを読むようにしていました。特に清潔度と騒音に関する項目はかなり細かくチェックします。そのふたつが私にとっては妥協できないポイントだからです。

そのホテルの口コミ評価は全体的にはそれほど悪くなかったものの、騒音についてのコメントがいくつかありました。ほとんどは部屋の冷蔵庫のモーター音に対する不満でした。私は若干聴覚過敏のケがあるので一瞬不安は感じたものの、どうしても温泉に入りたい欲が勝ってしまい、ちょっとぐらいならどうにかなるだろうと悪い情報には目をつぶり、えいや！ で予約したのですが……モーター音、私の予測をはるかに上回る実力の持ち主でした。

起きている間はそれほど気にならなかったものの、いざ寝ようとするとモーターからの振動が畳を伝わり布団から枕に上がってきて、まるでデスメタルバンドのコンサートのような重低音が頭に直接響いてきます。今なら、コンセントを抜いてしまえ！ で片付けますが、当時はなぜかそれに思い至らず、望まぬオールナイトライブを味わう羽目になってしまったのです。翌日の体調がボロボロだったのは言うまでもありません。以来、騒音に関する口コミにはますます敏感になりました。

海外旅行ではさらに宿の立地に対する口コミのチェックも必須です。相場より安いと思ったら治安が芳しくない場所だった、なんてこともざらにあります。残念ながら、女性は男性よりも危険な目に遭う確率が高いものです。宿泊場所はより慎重に選ばざるを得ません。

私がこれまで何度もひとり旅を繰り返しながら特に大きなアクシデントに遭わずにすんでいるのは、運もあるでしょうが、やはり下調べの習慣が大きく寄与しているのでしょう。

なにかことが起こったとして、焦ってパニックを起こすか、落ち着いて対応できるかで、旅の成功不成功は決まるといっても過言ではありません。下調べなんて面倒、と思うかもしれませんが、そこは旅を楽しくするための保険と思って少しがんばってみるのもよいのではないでしょうか。

※本稿は、『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』（清流出版）の一部を再編集したものです。