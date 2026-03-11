「現役の時より仕上がってる？」元競泳選手、ムキムキの肉体に「美しすぎる…」「今でも体型キープすごい」反響
元競泳選手の入江陵介さんは3月7日、自身のInstagramを更新。鍛え上げたムキムキの肉体を披露しました。
【写真】入江陵介のムキムキ肉体ショット
コメント欄では、「かっこいい」「心身ともに素敵です」「今でも体型キープすごい」「肉体美カッコ良すぎます」「美しすぎる…写真集出してほしい」「すごい」「現役の時より仕上がってる？」「綺麗な筋肉」「ステキです」「え、これ以上になるのですか？！？！」「お美しい、、罪ですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「お美しい、、罪ですね」入江さんは「人それぞれ目標や夢があって それぞれの形で努力してる人 活躍してる人を見ると刺激になる 自分ももっと努力しないと」とつづり、1枚の写真を投稿。鍛え抜かれたムキムキの上半身ショットを披露しています。胸筋や肩周りが特に鍛えられ、現役アスリートのような美しい筋肉のラインです。
筋トレの様子を披露2月26日には「脚と肩の日 もっと色々種目やってるけど一部のみ笑」と、トレーニング中の姿を披露していた入江さん。ファンからは、「筋トレ姿、カッコイイです！」「細胞レベルでイケメンですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
