読むのが難しいと思う「神奈川県の駅」ランキング！ 2位「南万騎が原」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、神奈川県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「神奈川県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年2月10日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜70代の男女250人（10代：2人、20代：60人、30代：85人、40代：56人、50代：33人、60代：13人、70代：1人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「音読みだとしても訓読みだとしても読みづらいです！」（10代女性／埼玉県）、「相鉄線利用の際、難しい駅名があると気になって耳を凝らしてアナウンスを聞いた記憶がある」（50代女性／宮城県）、「『万騎』を『まんき』でも『ばんき』でもなく『まき』という直感しにくい読みなのが難しいと思います」（50代男性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「鵠という漢字が初見だったので全く読めなかった」（30代男性／大阪府）、「何度読もうとしても、1文字目を(くげ)と読むことはできなかったから」（20代女性／長崎県）、「鵠という漢字自体に馴染みがなく、読み方が分からなかったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：南万騎が原（68票）2位にランクインしたのは、相鉄いずみ野線の「南万騎が原（みなみまきがはら）」駅です。横浜市旭区に位置するこの駅は、鎌倉時代の武将・畠山重忠にまつわる歴史的な地名が由来とされています。「万騎（まき）」という独特な表記を初見で読み当てるのは難しく、歴史ファン以外には難解な印象を与えています。閑静な住宅街の中にありながら、地域の歴史を今に伝える重みのある駅名です。
1位：鵠沼（87票）1位に輝いたのは、江ノ島電鉄（江ノ電）の「鵠沼（くげぬま）」駅でした。藤沢市の湘南エリアに位置し、観光客にもなじみのあるエリアですが、「鵠（くげ）」という漢字が日常的に目にすることが少ないため、多くの人が読み方に迷う結果となりました。かつてこの地に多くの鵠（くぐい＝白鳥）が飛来したことが名前の由来とされており、優雅な響きとともに神奈川県内屈指の難読駅として広く認識されています。
