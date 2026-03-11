「こんなパパいないよ」フジモン、次女とディズニーシーへ！ 「娘さん顔小さい」「理想のパパです」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月10日、自身のInstagramを更新。次女と東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】フジモン＆次女のツーショット
ファンからは「可愛すぎる親子」「素敵な時間ですね」「こんなパパいないよ」「理想のパパです」「全力で娘に愛情注いでるやん」「娘さん顔小さい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「全力で娘に愛情注いでるやん」藤本さんは「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」とつづり、4枚の写真を投稿。もふもふした手袋付きファンキャップをかぶり、次女と同じ温度感でディズニーシーを楽しんでいます。また、次女の腕には大きなぬいぐるみが。藤本さんからのプレゼントでしょうか。
「開園から閉園まで12時間遊んだ」2025年9月16日には「次女とおそろコーデでランドにインパ！」とつづり、次女と東京ディズニーランドを楽しむ様子を投稿した藤本さん。「開園から閉園まで12時間遊んだってばよー」と満喫したことを明かしています。ファンからは「めっちゃいいパパ」「これが格好いい男の姿だと思っちゃうなー」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
