「ハッピーセット」次回コラボは『ドラえもん』？ 青い画像に「転スラ」「ぼのぼのかな？」の予想も
「マクドナルド」は、3月11日（水）までに公式Xを更新。「#次のハッピーセットはだれだ」のハッシュタグと青空と濃い青色の曲線が描かれた画像が投稿されると、「ドラえもん？」など次回コラボを予想する声が届いた。
【写真】「〇〇〇〇」に入るのは何？ もう1枚の予告画像
■予想が白熱
「マクドナルド」はこの日、「青い海？それとも…!?」とコメントを添えた1枚の画像を公開。
白い雲が浮かぶ青空の下には、黒い線で縁取った濃い青色の曲線が横切り、丘や地平線のような形を作っている。
風景にも見える画像だが「ハッピーセット」は毎回人気作品とのコラボが話題となるだけに、本投稿にはドラえもんの頭ではないかと予想するコメントのほか、「ぼのぼのかな？」「転スラ脳の自分にはリムル様にしか見えない」「青い海に青い頭…タキシードサム！」などさまざまなキャラクターとのコラボを期待する声が寄せられた。
また、翌日には「黄色い8匹がやってくる…」というコメントと「〇〇〇〇ぐんたん」と記された画像が投稿され、「ノラネコぐんだん?!」「ノラネコｷﾀー」「激アツの極みじゃないか！」「娘が大好きなネコたちがくる!?」と予想はさらに盛り上がっている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）
