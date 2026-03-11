タレントの藤本美貴が１０日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、ママと娘の言い争いについて「疲れる」と嘆いた竹財輝之助の言葉に反論した。

この日のゲストの竹財は、８歳の娘のパパ。滅多なことでは怒らないが、怒る時は感情的にならず、冷静に「なぜ怒られているのか」などを指摘。娘は怒るパパのことはかなり怖がっているという。

これにミキティは「ママは基本ベース、怒っている。だから全然怖がられない」というと、横澤夏子も「そうなんですよね。それを感じ取って（パパが）やってくれるのは嬉しい」と同調だ。

竹財は「僕も、（ママと娘の）言い合いを見ているのは疲れる」とポロリ。ミキティは「パパはそれ言うよね」と言うと、横澤は「そういうこと？疲れるから？ママを守ってくれるとかじゃなく？」とパパが怒るのは、ママと娘の言い合いに疲れるから…指摘にがく然。

ミキティは「見てられない、聞いてられないっていうよね、パパ側の人はどっちもどっちって。でもこっちからしたら、どっちもどっちじゃないんだよ」と反論。横澤も「こっちが正義」というも、竹財は「分かるけど…うーん」と苦笑して首を傾げていた。