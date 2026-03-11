山下健二郎、ダンス人生振り返り「ラッキーの連続だった」 夢をかなえるためのマインドを語る
三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が11日、都内で行われた東洋レコーディング『スーパー麺』新アンバサダー就任発表記者会見に参加。同商品のブランドアンバサダーに就任した。
【写真】おいしそう！豪快に麺をすする山下健二郎
イベントでは、オフィシャルアスリートパートナーを務める日本代表GKの早川友基からビデオメッセージも上映された。サッカー選手になるという夢をかなえ、今はワールドカップ優勝という夢を追う早川は「夢をかなえるためのマインドは？」という質問を山下に投げかけた。
アンサーを求められると山下は「自分のやりたいことができる環境に感謝している。本当に自分はラッキーの連続だった。タイミングだったり、出会いだったり、いろんな奇跡の連続だった」としみじみ。そんな中でも「自分の中で大切にしているのは楽しむこと。やっていることを好きで楽しむことが大切になる。僕はダンスが大好き。今でも熱量が落ちることがなく、むしろ年々『ダンスって奥が深いな』と感じている。それだけ夢中で没頭できることを見つけられたのもラッキー。夢をかなえるために好きであること、自分のライフスタイルに落とし込むことが重要になってくるのではないかなと思います」と話していた。
『スーパー麺』は玄米をまるごと使用したグルテンフリーヌードル。常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立している。山下考案のオリジナルレシピの「黒胡椒焚き火スーパー麺」、「濃厚黒胡麻スーパー担々麺」も発表。山下自身が試食し「おいしい！100点と言いたいです」と豪快に食べていた。
