3月11日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、トランプ大統領が高騰する原油価格の引き下げを狙った口先介入に乗り出したというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「アメリカ・トランプ大統領は9日、イラン攻撃で高騰する原油価格の引き下げを狙った口先介入に乗り出しました。

自ら始めた戦争がアメリカの物価高に跳ね返るのを抑え込もうと、ウクライナ侵略を続けるロシアに対する経済制裁の緩和という、禁じ手にも踏み込む構えだといいます。

2月28日にアメリカ軍とイスラエル軍がイラン攻撃を開始してから10日目となった9日、トランプ大統領は軍事作戦後として初めて正式な記者会見をアメリカ南部フロリダ州で開きました。

会見では『間もなく終結するだろう』などと早期の戦闘終結に自信を示す発言を繰り返しています。少なくとも4週間から5週間続くと表明していた戦闘期間を、『当初の計画より大幅に前倒ししている』と主張しましたが、具体的な時期は示さなかったといいます。

記者団から『週内に終わるのか』と問われると否定し、しかし『非常に間もなくだ』と答えました。

終戦をめぐるトランプ大統領の発言、『ブレている』という指摘がかなり多くなってきたんですが、このあたりいかがでしょうかね、森永さん」

森永康平「そうですね。だから当初の計画よりもちょっと時間かかっていると捉えるべきなのか、そもそも当初の計画っていうものもろくにないまま走ったのかってわからないですけれども。ただ結局、いわゆるベネズエラで起きたような、本当に超短期間での斬首作戦という話ではもうすでになくなってしまう」

寺島「1月3日とは違うってことなんですね？」

森永「もうすでにイランとアメリカの話だけではなくなって、他の湾岸諸国にも事実上ミサイルが撃たれて、『迎撃している』って話ではありますけれども、戦禍が拡大してしまっている。

ホルムズ海峡に関してもですね、事実上の封鎖なんじゃないかとか、『封鎖はしてないんだ』とか、ここも結構色々意見が分かれていますし、いろんなニュースのヘッドラインが出るたびに原油価格が10ドルぐらい上がったり下がったり、非常に読みづらい展開で、『実態は何なんだ』っていうのが、多分ほとんどの人が分からない状況にあるんですよね。

ただアメリカでは11月に中間選挙がありますし、その中のひとつのテーマとして掲げられているのが、いわゆる『アフォーダビリティ（Affordability）』というやつで、生活者が暮らしやすい、物価高とかとは縁がない環境を作るというのがトランプさんの掲げている発想ですから。

ここで変に中東情勢が悪化してしまって、例えば原油価格が1バレル100ドルぐらいっていうのが、これは投機的な水準ではなく実需ベースでそれぐらいなんだということに仮になってしまうと、掲げてる『アフォーダビリティ』なんていうのは全然関係ない話になってしまうと。

このあたりなんとかトランプさんとしては、口先介入してでも原油価格を下げたいということだと思うんですけども。ただやっぱり『口先介入』という言葉が表している通り、所詮それは目先の相場上の数字を少し下げるぐらいの能力しかなくてですね。このままやっぱり終わりが見えない状況に泥沼化してしまうと、まあ原油価格は高くなっていくんじゃないかなと個人的には思いますけどね」

寺島「一時はWTIで見れば119ドルまでいったと、現時点では1バレル86ドル39セントと」

森永「これもですね、一瞬今日多分70ドル台まで落ちてたのか、またその関係者のツイートが削除されたとかなんとかだと、そういうニュースでまた再び10ドルくらいバンと跳ね上がったりしてる」

寺島「イランが何か機雷を敷設したとかね、そういうニュースもありますし」

森永「本当にまだちょっとしばらくは上がったり下がったりになると思うんですけども。やっぱりトランプさんが見ているのは、やはりこの中間選挙。これに向けて原油価格が上がるっていうのはアメリカ国民の不支持につながってしまうというところですから、口先介入もするし、当然それが効果が短いっていうのは本人は分かっているはずなんで。

次に考えているのは世界的な協調としての備蓄の放出だとか、また『道義的にいいのか？』という議論はあると思いますけど、ロシアに対する制裁解除とか緩和など、一時的にいろんな手札を使って、なんとか自分の支持率を上げたいというような政策が、今後どんどん出てくるんじゃないかなと思いますよね」