「にしたんクリニック」西村誠司社長がプラチナスポンサーを務めるサッカーのベルギー１部リーグ・シントトロイデン（ＳＴＶＶ）の試合を現地観戦し、立石敬之ＣＥＯや選手たちを激励した。

ＳＴＶＶは、現地時間９日の第２８節・サークルブルージュ戦（大王わさびスタイエンスタジアム）で日本人７人が出場し、ＭＦ松沢海斗が決勝点を奪うなど、２―１で競り勝った。西村社長は立石ＣＥＯや選手たちを激励し、その模様を自身のＴｉｋＴｏｋで紹介した。

西村社長は、キャプテンの谷口彰悟、決勝ゴールの松沢らとハグを交わして勝利を祝福し、インタビュー。立石ＣＥＯは好調の理由について「今季はチームワークとコミュニケーション改善が鍵」とコメント。多国籍チーム（約２０カ国）の選手を、言語グループを整理することで結束力を強化したと説明した。

松沢は「最高ですね。前節の悔しさがあったので、今日は決められると思っていた」と喜び、西村社長のＴｉｋＴｏｋを通じて日本のファンへ「このまま勝ち続けて、チャンピオンズリーグ（ＣＬ）に行けるよう頑張ります」と宣言した。