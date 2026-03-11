沖田愛加アナ、“イケメン風”弟の姿公開「盛れてる角度」「いい感じ」と太鼓判
【モデルプレス＝2026/03/11】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月10日、自身のInstagramを更新。弟との仲の良い姿を披露し、話題となっている。
沖田アナは「弟と焼肉」とつづり、リール動画を投稿。「ねえねえ、これイケメン風じゃない？」と動画を撮影しているカメラに自身のスマートフォンを向け、弟の姿を公開した。「盛れてる角度」「いい感じ」などと絶賛する沖田アナに「イケメン風って言うな」と弟が突っ込みを入れ笑いあうなど、仲の良さが伺える動画となっている。
この投稿に「弟さんイケメン」「沖田アナ可愛すぎる」「姉弟の仲良しっぷりが最高」「見ててほっこりしました」「理想の姉弟関係」「家族愛が溢れてて素敵」などと、反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆沖田愛加アナ「イケメン風じゃない？」弟の姿公開
◆沖田愛加アナの投稿に反響
