「リブート」戸田恵梨香「何のポーズか分かりますか？？」オフショットに反響「ギャップがすごい」「表情も好き」
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが10日に更新された。幸後一香役の戸田恵梨香のオフショットを披露し、注目を集めている。
【写真】「リブート」戸田恵梨香の「可愛すぎる」オフショット
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。
戸田演じる一香は、裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士。妻・夏海（山口紗弥加）を殺した疑いで警察から追われていた早瀬に儀堂へリブートすることを提案し、真犯人を捜す早瀬をサポートしているが、いまだに謎が多く、彼女の言動を巡ってSNS上では考察合戦が繰り広げられている。
今回、ドラマ公式は「7話オフショット」「ハヤセ洋菓子店を手伝う一香 何のポーズか分かりますか？？」と呼びかけ、第7話（8日放送）で一香が、早瀬が経営する「ハヤセ洋菓子店」を手伝っていたシーンの戸田のオフショットを公開。両手を羽のようにしたポーズをする戸田の姿が収められ、最後には「もちろんハヤセシュークリームのスワンポーズです」と明かした。
今回の戸田のオフショットに、ファンからは「セーフ？」「可愛すぎる」「オフの印象が全然違う」「一香とのギャップがすごい」「表情も好き」「まさかのハヤセシュークリーム！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
