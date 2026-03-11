元乃木坂46メンバー、同期と作った“練り切り”に反響「素晴らしい造形美」「3期生の絆感じる」
【モデルプレス＝2026/03/11】元乃木坂46の阪口珠美が3月10日、自身のInstagramを更新。自作の練り切りを公開し、話題となっている。
【写真】24歳元乃木坂46「3期生の絆感じる」自作の練り切り持った同期2ショット
阪口はパリ発の皮製品ブランドの新作チャームをモチーフにした練り切作り体験のワークショップに参加したことを報告。自分で作ったというパンダ、ひよこ、桜の練り切りを更に乗せ、元乃木坂46で同期の中村麗乃と共に笑顔で写る2ショットを披露している。
この投稿に「練り切り上手」「素晴らしい造形美」「れのたま、尊いコンビすぎる」「2ショット待ってた」「3期生の絆感じる」「幸せな写真」「ふたりとも美しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆阪口珠美、練り切りワークショップで作った和菓子公開
◆阪口珠美の投稿に反響
