富田望生、気になる人は「地元の人なんです」現在の恋愛事情明かす
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の富田望生が、14日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。現在の恋愛事情を明かした。
【写真】富田望生＆渡辺直美のそっくり2ショット
この日のスタジオトークで司会の明石家さんまが「恋愛に憧れてるとかこの間も現場で言うてたけど…」と話を振ると富田は「あははは」と笑ってリアクション。「いや、あはははじゃないよ！恋愛はしてるの？片思いの人がいたりとか」と深掘りされると、富田は人差し指を立てて「しー！」と返し、共演者から「気になる！」と声が上がっていた。
これを受け、さんまが「お食事行ったりしてるの？」と聞くと、富田は照れた様子で「地元の人なんです」とぶっちゃけ。さんまは「また会った時に進展聞かせてください」と言い、スタジオは温かな雰囲気に包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
