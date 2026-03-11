【50代からの骨粗鬆症対策】カルシウムたっぷり！切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ
カルシウムは、丈夫な体づくりに欠かせない栄養素。骨を強く保つためには、毎日コツコツとることが大切です。1日の摂取量（18歳以上）として、男性750mg、女性650mgが推奨されています。
手軽に作れる作り置きおかずなら、無理なく習慣にできて忙しい日にも心強い存在。今回は、カルシウム337mg※がとれる『切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ』をご紹介。シャキシャキポリポリとした食感が箸休めにもぴったり。アレンジレシピもあわせてお届けします。
※作りやすい分量（全量）
『切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ』のレシピ
材料（作りやすい分量）
切り干し大根……60g
にんじん……1/2本
〈A〉
しょうがのすりおろし……小さじ1
ポン酢しょうゆ……大さじ6
ごま油……大さじ1
赤唐辛子の輪切り……適宜
作り方
（1）切り干し大根はキッチンばさみで食べやすい長さに切る。水でさっともみ洗いし、水けをきってかるく絞る。にんじんは皮をむき、縦に細切りにする。
（2）ボールに（1）と〈A〉を入れてよく混ぜる。
保存期間
冷蔵庫で3〜4日。
『切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ』はこんなアレンジも！
『切り干しとわかめのさっぱりあえ』のレシピ
材料（2人分）と作り方
カットわかめ（乾燥）4gをたっぷりの水に5分ほどつけてもどし、水けをきる。ボールに「切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ（上記）」100gを汁けをきって入れ、わかめ、練り辛子小さじ1/2を加えてあえる。
手軽に作れる切り干し大根の作り置きおかず。献立に物足りなさを感じるときも、これがあれば心強い一品です。カルシウム補給に、食卓に添えてみてください。
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。
オレンジページ おとなの健康レシピ 50代からの骨粗鬆症対策の献立
★骨密度を高める簡単レシピと1カ月献立★
50代以降、特に女性は骨粗鬆症のリスクが高まるので要注意。本書では、骨を守る栄養素が手軽にとれる簡単おかずや役立つ1カ月献立を紹介。運動・生活アドバイス、骨粗鬆症の基礎知識も解説します！
