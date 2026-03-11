テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は159.43
159.43 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.95 エンベロープ1%上限（10日間）
158.28 現値
157.37 10日移動平均
157.22 一目均衡表・転換線
155.80 エンベロープ1%下限（10日間）
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.76 21日移動平均
155.73 100日移動平均
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.59 一目均衡表・基準線
152.09 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.63 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限が159.43円まで上昇してきている。現水準近くには目立ったポイントがない。
