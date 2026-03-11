テクニカルポイント　ドル円　ボリンジャーバンド2シグマ上限は159.43

159.43　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.95　エンベロープ1%上限（10日間）
158.28　現値
157.37　10日移動平均
157.22　一目均衡表・転換線
155.80　エンベロープ1%下限（10日間）
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.76　21日移動平均
155.73　100日移動平均
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.59　一目均衡表・基準線
152.09　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.63　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限が159.43円まで上昇してきている。現水準近くには目立ったポイントがない。