シンガー・ソングライターの米津玄師（35）が10日、自身のXを更新。35歳の誕生日に感謝をつづった。

「誕生日のお祝いありがとう」と感謝した上で「わたしは絶賛〆切に追われており誕生日どころではなく、しかし祝ってくれる人のたくさんが一つ励みになっております」と記述。最後に「今年も楽しく行きましょう」と投げかけた。

このポストに対し「おめでとうございます！ また誕生日＝締切祭りパターンきてるwww でもその締切の先には絶対神曲待ってるからがんばって！！ 生きててくれてありがとう」「ここでの正直さがすごく刺さる。仕事に埋もれてるときって祝う余裕なんてないけど、誕生日メッセージがどれだけ自分を充電してくれるかを実感するのって、めっちゃ人間らしいよね」などと書き込まれていた。

米津の楽曲「IRIS OUT」（アイリスアウト）は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌として2025年9月から配信開始。4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を24週連続に伸ばしている。