今回は、妻が家出して2か月後、義父に呼ばれて義実家に向かった夫のエピソードを紹介します。

「大事な話があるから来てくれ」と義父に言われ…

「妻との間に双子が生まれ、仕事をそれまで以上に頑張りました。たくさん残業したり、副業もいくつもこなし、収入を増やそうとしたんです。ただそのせいで、帰宅が遅くなったり、家にいてもいつも仕事しているような状況ではありましたが……。

そんなある日、妻は突然双子を連れて家出し、遠方にある義実家に帰ってしまったんです。どうやら俺がほとんど家におらず、仕事ばかりで、家事も育児も一切しないことが不満だったようです。

俺は妻に『そんなに働かなくていい。それより家事や育児をしてほしい』と言われていたのに一切聞かず、また妻が『ヘルパーさんやベビーシッターに頼みたい』と言っていたのに、金の無駄だと思い反対していたのも根に持っていたみたいで……。

それからしばらく、妻と連絡をとれない状況でしたが、ある日義父から電話があり『大事な話があるからこっちに来てくれ』と言われたので、義実家に向かいました。義父によると妻の状態は落ち着いており、これでやっとまた一緒に暮らせると思いました。

しかし義実家では、妻は俺に会うなり、『あなたとはもう一緒に暮らせません』と言ってきて、頭が真っ白になりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この男性の妻は、産後直後から産後うつになり、この男性もそれに気付いていたそうです。なぜ助けてあげなかったのか、と思ってしまいます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。