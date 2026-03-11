愛犬たちとの日々を綴ったコミックエッセイ「何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々」本日発売SNSで話題を呼び発売前重版決定
【何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々】 3月11日 発売 価格：1,540円
ダックスフンドのグミ。柴犬の銀次郎。二匹と過ごした愛おしい時間。
KADOKAWAは、真希ナルセ氏によるコミックエッセイ「何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々」を3月11日に発売した。価格は1,540円。
本作はダックスフンドのグミ、柴犬の銀次郎と過ごした日々を綴ったコミックエッセイで、SNSで公開され大きな共感と反響を呼び、発売前重版が決定した。歳を重ねるごとに変わっていく体調や暮らし、思うようにいかない日など、愛犬と共に過ごした日々が描かれる。【あらすじ】
歳を重ねるごとに変わっていく体調や暮らし。思うようにいかない日も。
それでも一緒に歩いた道、寄り添った夜、交わした視線のひとつひとつが、かけがえのない宝物です。
老いと向き合いながら、きみの歩幅に合わせて歩いていこう。
そして、何度でも伝えたい――大好きだよ。