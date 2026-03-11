【何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々】 3月11日 発売 価格：1,540円

KADOKAWAは、真希ナルセ氏によるコミックエッセイ「何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々」を3月11日に発売した。価格は1,540円。

本作はダックスフンドのグミ、柴犬の銀次郎と過ごした日々を綴ったコミックエッセイで、SNSで公開され大きな共感と反響を呼び、発売前重版が決定した。歳を重ねるごとに変わっていく体調や暮らし、思うようにいかない日など、愛犬と共に過ごした日々が描かれる。

【あらすじ】

ダックスフンドのグミ。柴犬の銀次郎。二匹と過ごした愛おしい時間。

歳を重ねるごとに変わっていく体調や暮らし。思うようにいかない日も。

それでも一緒に歩いた道、寄り添った夜、交わした視線のひとつひとつが、かけがえのない宝物です。

老いと向き合いながら、きみの歩幅に合わせて歩いていこう。

そして、何度でも伝えたい――大好きだよ。