「ごめんね」“容疑者”井上真央が涙。息子との“最後のひととき”に「切ないな」「守ろうとしてただけなのに」＜再会＞

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、真犯人の疑いが強まっていた岩本万季子（井上真央）が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪。

万季子は正樹とレジャー施設を訪れ、束の間の幸せなひとときを過ごすが、やがて「正樹に話がある」と切り出し…。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】息子に罪を告白する万季子

◆「正樹に話がある」

23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生は、強盗事件の犯人に撃たれて殉職した圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見した。

4人は和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めるも、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使われる事態が発生。さまざまな状況から、万季子が犯人である説が濃厚になってきていた。

そんななか万季子は、息子の正樹を連れて行方をくらます。

万季子が訪れたのはレジャー施設で、さまざまなアトラクションに正樹と乗り、幸せなひとときを過ごしていた。

やがて万季子は覚悟を決めたように、「正樹に話がある」と告げる。そして万季子は、「お母さん、警察に行かなきゃいけなくて。しばらく正樹に会えなくなるかもしれない」と話した。

「なんで？」と尋ねる正樹に、万季子は包み隠すことなく、「警察に捕まるようなことしたのね。黙ってる。だから、ちゃんと話しに行く」と返答。「もう行かなきゃいけない」と声を震わす万季子に、正樹は無言のまま、そっと肩を寄せる。

すると万季子は、ますます涙声に。優しく正樹に頭をくっつけ、「ごめんね正樹」と涙をこぼした。

警察に行く前に息子と最後の時間を過ごす万季子のシーンに、SNS上では「泣ける」「万季子つらいよ」「切ないな」「息子を必死に守ろうとしてただけなのにね」と涙を誘われる視聴者が続出していた。