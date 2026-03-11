「悲惨な17分間」…CLデビューのトッテナム22歳GKがミスで2失点関与、前半17分で交代決断の指揮官に批判「配慮がまったくない」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)デビューとなったトッテナムの22歳GKアントニン・キンスキーだが、立ち上がりに失点に直結するミスを2度犯し、前半17分に交代を命じられた。
10日に行われた欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦でトッテナムはアトレティコ・マドリーのホームに乗り込んだ。敵地での重要な一戦、イゴール・トゥドール監督がゴールマウスを託したのは、背番号1を背負うGKグリエルモ・ビカーリオではなく、今季の公式戦出場はカラバオ杯2試合のみのキンスキーだった。
そして、欧州CLデビューとなった22歳の若武者を待っていたのは悲劇だった。前半6分、ボールを受けて前方に蹴り出そうとしたものの足を滑らせて転倒。PA内にこぼれたボールをつながれ、MFマルコス・ジョレンテに先制点を奪われてしまう。
さらに14分には、バックパスを受けようとしたDFミッキー・ファン・デ・フェンが足を滑らせて反応できず。こぼれ球を拾ったFWアントニー・グリーズマンに決められて2失点目。そして、15分には再びキンスキーがミスを犯してしまう。バックパスをダイレクトで前方に蹴り出そうとするも空振り。軸足に当たってこぼれたボールをFWフリアン・アルバレスに押し込まれてしまった。
自身のミスもあり、15分間で3失点目を喫したキンスキーは17分に早くもビカーリオとの交代を命じられ、ピッチを退いた。英『BBC』のエリザベス・コンウェイ記者が「ダンソ、ロメロ、ポロはピッチを去るキンスキーに駆け寄って慰めたが、22歳のチェコ人にとって悲惨な17分間だった」と伝えたように、辛い欧州CLデビューに。そして、チームメイトがピッチを去るキンスキーを励ます中、トゥドール監督は声をかけることすらなかったという。
キンスキーがミスを犯したのは確かだが、欧州CLデビューの若武者を大一番で起用したトゥドール監督への批判も集中。英『BBC』のフィル・マクナルティ記者は「私はサッカーの試合をたくさん観てきたが、このような光景は見たことはない。これらのミスだけでなく、キンスキーを交代させたトゥドール監督の決断も問題だ」と語り、元トッテナムGKのポール・ロビンソン氏は「キンスキーにとって、これは魂を打ち砕かれるような出来事となるだろう。トゥドール監督の身勝手さが露呈した。彼は自分が長くここにいられないことを分かっている。明らかに自己保身のためであり、若いGKへの配慮がまったくない」と指揮官の対応に厳しい言葉を投げかけた。
なお、試合はアトレティコが5-2で先勝。トッテナムのホームで行われる第2戦は18日に行われる。
