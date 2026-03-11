東日本大震災の発生から11日で15年です。巨大な津波が東北を襲った東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、いまも2519人の行方がわかっていません。一方、避難生活などで震災に関連して亡くなった人は、3810人にのぼっています。

15年がたち、震災を知らない世代への伝承が課題となっています。宮城県石巻市から中継です。

◇ ◇ ◇

震災で被災した市町村の中で、当時、最も多くの方が犠牲になった石巻市です。あの日、失われた命とふるさとを思い、宮城県内でも朝から祈りに包まれています。

仙台市若林区の海岸では、祈りをささげる人の姿がありました。

震災前 荒浜で暮らす「津波の犠牲になった方々がたくさんいらっしゃったので、その思いで早朝に来ました」

宮城県内では9545人が亡くなり、いまも1213人の行方がわかっていません。

石巻市の門脇小学校は、2022年から震災遺構として一般公開が始まりました。この校舎は1階が津波に襲われた後、火災が発生し、火の手は3階にまで達しました。

当時、校内にいた児童と教職員らは避難して無事でしたが、先に下校していた児童ら7人が津波の犠牲になりました。その教訓をいまも伝え続けています。

震災から15年が経過し記憶の風化が進む中、この校舎はこれからを生きる私たちが災害とどう向き合っていくべきか、問いかけています。