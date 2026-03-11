魔裟斗＆矢沢心、そろってWBC観戦を報告 魔裟斗が誕生日で矢沢がメッセージ SNS「尊敬する！」「素敵です」

魔裟斗＆矢沢心、そろってWBC観戦を報告 魔裟斗が誕生日で矢沢がメッセージ SNS「尊敬する！」「素敵です」