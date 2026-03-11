魔裟斗＆矢沢心、そろってWBC観戦を報告 魔裟斗が誕生日で矢沢がメッセージ SNS「尊敬する！」「素敵です」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）と俳優の矢沢心（44）夫妻が1日までに、それぞれのインスタグラムを更新。そろってワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告した。
【写真】「尊敬する！」そろってWBCを観戦し、誕生日の魔裟斗にメッセージを送った矢沢心
矢沢は「Masatoさんの誕生日を東京ドームで。5日間だけは3歳差 お誕生日おめでとう」と伝え、WBCを観戦したことを報告した。
続けて「尊敬と愛を込めてあなたと過ごす時間が私の宝物です これからも健康で楽しい毎日を過ごそうね」とメッセージを送った。
この投稿には「いつまでも変わらない気持ちで一緒にいれる心ちゃんを尊敬する！」「好きだと言える関係、本当に素敵です！」などのコメントが寄せられている。
魔裟斗もインスタを更新。スタンドでの2ショットとともに「大谷さんでない」と涙の顔文字とともに投稿していた。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
