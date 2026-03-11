ステージ4のがんを公表している、元お笑いコンビ「トラッシュスター」のマサ越前（35）が、杖をつく姿を公開した。

マサは2024年12月、Xで胃がんの宣告を受けたことを明かし、胃の3分の2を摘出する手術を行ったことを公表。翌年8月には、「肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました。病院での診断結果はステージ4の末期がんでした」と報告し、治療に専念することを明かしていた。

その後は闘病生活について発信しており、抗がん剤治療を受ける姿や、元相方と笑顔で写る2ショットなども投稿してきた。

杖をつく姿を公開

2026年3月9日の更新では、「抗がん剤の副作用で35歳で杖デビュー。おじいちゃん過ぎるて！勘弁してくれ！」とつづり、杖をつく姿を公開。

この投稿には、「もう既に十分すぎるくらい頑張ってるんだろうなって伝わってくる。どうか良くなって欲しい！」「転ばぬ先の杖。使えるものはうまく使っておけがのないようにお過ごしくださいませ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）