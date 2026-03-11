原発事故の最前線は「別世界だった」 白洲迅・戸塚純貴・三浦貴大、青年時代から15年経って知る過酷な現実
●治療に追われる医師、恐怖と闘った自衛官
2011年3月11日。高校生、役者の卵だった青年たちが15年の時を経て、福島第一原発事故の最前線で命を守ろうとした人々を演じる。
フジテレビ系ドキュメンタリードラマ『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』(13日21:00〜)にトリプル主演する白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大。現場で闘った医師や自衛官という実在の人物をモデルにした役に挑んだ3人は、「別世界だった」という知られざる過酷な現実と向き合った――。
(左から)戸塚純貴、白洲迅、三浦貴大
○「正直、僕でいいのかな」重責に葛藤
白洲が演じるのは、原発から20数キロ離れた福島県の病院で働く脳神経外科の医師・渋谷鷹矢。続々と運ばれてくる“泥だらけ”の患者の治療に追われる中、突如テレビが原発の爆発を報じる。避難地域の拡大とともに病院は孤立していき、次第に籠城のような様相を呈していく。
オファーを受けた時の心境について、白洲は「正直、僕でいいのかなという不安が大きかったです」と打ち明ける。震災当時は東京におり、「人生で感じたことのないぐらいの揺れ」は経験したものの、今回描かれる福島の現実を自分が背負えるのか、迷いがあったからだ。
ただ、脚本を読んだことで、その思いは少しずつ変わっていった。
「今回僕が演じる渋谷という男は、ひたすら悩み続ける人なんです。“これでいいのかな”と迷いながら前に進んでいく。しかも渋谷自身も福島の人ではない。だからこそ、僕も寄り添える部分があるんじゃないかと思えました」
(C)フジテレビ
○震災題材の作品「役者として携わりたいと思っていた」
戸塚が演じるのは、陸上自衛隊・第1輸送ヘリコプターの副操縦士・山岡義幸。高い放射線量を測定した上空で、恐怖と闘いながら決死の放水に挑んだ。
出身地の岩手で被災し、大きな揺れと激変した生活を経験した戸塚は、15年という時間を経て、俳優として震災を題材にした作品に出演することに、強い思いを抱えていた。
「同じ時を歩んでいく中で、自分が役者として何か携われる作品があればと考えていたので、今回参加できることはすごく感慨深かったです。真摯(しんし)に向き合いながら、自分のできることを精一杯探したいと思いました」
(C)フジテレビ
○この作品をやることにすごく意義がある
三浦が演じるのは、陸上自衛隊第103特殊武器防護隊・隊長の大倉達也。空港用化学消防車で水素爆発の後が生々しい建屋の目前まで近づき、線量計の音が鳴り響く中で決死の放水作業にあたった。
今回の作品について、三浦は「震災から15年経った今、この作品をやることにすごく意義があると思いました。僕が演じる大倉は実在の人物をモデルにしている役なんですが、脚本を読んで、これだけの思いで現地に向かった人たちがいたんだと改めて感じました」と受け止めたという。
そんな人たちを演じることで、「自分にとってもすごく大きな経験になるだろうし、15年経った今、改めて震災や原発について考え直す機会になると思いました。本当に真摯に向き合いたいと思いました」と気持ちを新たにしたそうだ。
(C)フジテレビ
●「死ぬ覚悟で現場に向かう」モデルとなった人物と対面
3人はそれぞれ、自身が演じる役のモデルとなった人物と対面。想像を超えた壮絶な当時の現実に触れた。
白洲は「発災直後、ケガ人が一気に押し寄せて、命の取捨選択をしなければいけない局面もあったと聞きました。言葉で聞いても、にわかには理解できないような出来事ばかりで、本当にあったことなのか信じられないほどでした」と受け止めた。
戸塚は「“死ぬ覚悟で現場に向かう”という姿勢や気持ちを聞いて、ご家族がいる中で、それでも責務を果たすために向かう。その姿に、自衛官としての誇りを感じました」というのと同時に、「その思いを体現できるのかという不安な気持ちにもなりました」と打ち明ける。
大学時代にライフセービングとして人命救助に携わっていた経験から、震災当時「現地に行って何かしたいのにできない」もどかしさを抱えていたという三浦は「今回、現地で闘っていた人たちの話を聞けて、当時の自分の気持ちが少し消化できた感覚はありました」という。
そんな三浦が話を聞いて印象に残るのは、「3.11をきっかけに自衛官になった方が結構いらっしゃると聞いて、しかもそれが自分と年齢の近い人たちだったんです」ということ。このことからも、「この出来事の大きさを改めて感じました。なので大倉本人だけではなく、そういう人たちの思いも背負って演じなければいけないと思いました」と決意したそうだ。
(C)フジテレビ
○20kgの鉛ベストで未知の危険へ「普段の芝居とはまったく違う」
他の作品と比べて、精神的にハードな撮影だったはずだが、白洲は「僕はあくまで役者として演じているに過ぎず、“過酷だった”、“つらかった”なんて、口が避けても言えません」と強調。「ただ、病院に押し寄せるケガ人、寝ずに続く対応、そして自分たちも被災者であるという状況…。その温度感に触れた時間は、役者としても個人として非常につらくもあり、重要な経験でした」と語る。
肉体面でもハードな経験をしたのは、三浦と戸塚。重さ20kgという、放射線から体を守る鉛のベストを装着しての撮影は「実際につけたら本当に重かったです。マスクも含めて全部つけた状態で現場に向かう。その場に立っているだけでもかなり大変でした」(三浦)といい、その身体的負荷を背負って未知の危険がある場所へ向かう人々の心境を想像すると、「普段の芝居とはまったく違う感覚でした。つらいとも違う、言葉にならない気持ちでした」と振り返る。
戸塚も「着けているだけで本当に苦しいんです。マスクもあって呼吸もしづらいし、視界も狭い。体も自由に動かせないんです」と回想。ただ、「その状態で撮影できたことで、リアルに伝わればいいなと思いました。実際のヘリコプターや設備を使った撮影もさせていただいたので、協力してくださった自衛隊の方々に感謝を伝えたいです」と心境を述べた。
●東京でもパニックに…3.11の記憶
2011年3月11日、白洲と戸塚は18歳、三浦は25歳の青年だった。あの瞬間、それぞれどのように過ごしていたのか。
高校3年生の白洲は、東京で卒業式の予行中。体育館には学年全員の生徒が集まっていた。
「感じたことのないような揺れで、パニックになる子もいました。先生が前で“落ち着いて”と大きな声で言っていた記憶が、今もすごく残っています」
俳優の仕事をスタートしていた三浦は、新宿の自宅マンションにいた。12階に住んでいたため揺れも大きく、エレベータが止まったため、同居する友人とともに階段で地上へ避難した。
「マンションの前がガラス屋さんで、見に行ったらガラスが全部割れていて。近くの居酒屋さんの店主も外に出てきて、“食器が全部割れた”と言っていて、ただ事じゃないなと思いました」
その後、テレビで見た津波の映像に強い衝撃を受けた。
「震源地が東京じゃないと分かって、テレビをつけたら津波の映像が流れていて、本当に言葉が出なかったです。自分の仕事がどうなるのか、仕事をしている場合なのか、こんな時に何ができるのか、いろんな感情が渦巻いていました」
(C)フジテレビ
○誰も乗っていない車の異様な光景…戸塚純貴の震災体験
そして戸塚は、岩手の自宅で昼寝していたところ、大きな揺れで起こされた。最初はすぐ収まるだろうと考えやり過ごそうとしたが、外に目をやると周囲の人たちが避難しており、「逃げなきゃいけないんだ」と寝ぼけ眼ながら危機感が襲ってきたという。
被災県の岩手では、そこから生活が激変した。
「電気が何カ月も止まっていて、3月だから寒いんです。車社会なので、みんな車で暖を取って過ごしていました。そのためにガソリンを入れようとスタンドに行く車がずらっと並んでるんだけど、全然動かないから、みんな車を置いて家に帰っているんです。誰も乗っていない車列ができている光景は、すごく異様でした」
当時、高校卒業後に上京して芸能界の仕事に進むことが決まっていたが、あまり乗り気ではなかったという戸塚。しかし、この非常時の体験が、人生観にも変化を与えた。
「信号もついてないし、コンビニやスーパーにも商品が何も置いてなくて、食料が来たら取り合いになって暴動が起きるんじゃないかとか、先が見えなくなって、初めて死を身近に感じたんです。そんな時、自分がやろうとしてこなかったことに飛び込むべきなんじゃないかと思うようになりました」
岩手で震災の影響を大きく受けた経験が今回の役につながる部分があったのかを聞くと、戸塚は「別世界ですね」と即答。同じ東北にいたとはいえ、津波の被害を受けた沿岸部や原発事故に直面した人々の苦しみは、「自分の経験とつながるという気持ちはありませんでした」と語った。
●「別世界だった」原発事故の現実
今回の作品で描かれる現実が「別世界」と感じたのは、白洲と三浦も同様。白洲は「東京からテレビで見て、非日常だとは思っていたけど、現地で起きていたことの大変さを全然分かっていなかった。知れば知るほど、これは風化させてはいけない出来事なんだと思いました」と力を込める。
知らなかったのは、当時の過酷さだけではなく、東日本大震災の経験がその後に生かされているということも。
「能登半島地震などの時に、病院の簡易ベッドや避難所のプライベート空間の確保などを用意して、助かった方がたくさんいたという話を聞いたんです。東日本大震災の当時の人たちの感情になるなんてことは無理ではあるけれど、そういう事実を伝えていくことで、何か未来がいい方向につながっていくことがあるのではないかと、今回やらせていただいて気づくことができました」(白洲)
○テレビが伝え続ける意義…「忘れないための作品」
最後に3人は、この作品が“前に進むための物語”であると同時に、“忘れないための作品”でもあると口をそろえた。
「復興といっても、いまも苦しんでいる方々はたくさんいらっしゃるので、忘れないためにも、作品として形に残す意義があると思います」(白洲)
「岩手、宮城、福島、その場所によって悩みも違うし、まだ解決されていないこともみんな違うけど、それでも生きていかなければいけない。だからこそ、あの時をちゃんと思い出して、受け止めて、感じる日にしていいと思うんです。そういう意味でもこの作品が皆さんに届けばいいなと思います」(戸塚)
「15年経った今でも、まだ忘れてはいけないし、現在進行形の問題でもあるので、前に進むことももちろんですけど、改めて震災について皆さんが考えてくれるきっかけになればと思います」(三浦)
大きな災害や感染症の拡大など緊急時になるたびに、エンタメはその役割を問われてきた。このドキュメンタリードラマは、膨大なニュース映像のアーカイブとドラマ制作のノウハウを持ち合わせるテレビならではの手法であり、“伝え続ける”という大きな意義のある番組と言えるだろう。
(C)フジテレビ
