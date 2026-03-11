横浜バニラ、市内中心部5店舗で常設販売決定! 「横浜マリンタワー」や「横浜ランドマークプラザ」などで展開
横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、横浜市内中心部のギフトショップ5店舗にて、「塩バニラフィナンシェ」「塩バニラクリーミーサブレ」の常設販売が決定したことを発表した。
「横浜マリンタワー」や「横浜ランドマークプラザ」など、市内主要スポットでいつでも購入できるようになる。
○販売概要
販売場所：
1.：マリンタワーショップ(横浜マリンタワー 2F)
2.：ヨコハマメモリーズ ランドマークプラザ店(横浜ランドマークプラザ 5F)
3.：ヨコハマメモリーズ ラクシスフロント店(ラクシスフロント 2F)
4.：ヨコハマメモリーズ そごう横浜店(そごう横浜店 地下2F)
5.：ヨコハマ・グッズ横濱001 高島屋横浜店(横浜高島屋 7F)
販売開始：
1.：2026年3月14日(土)〜
2.〜5.：2026年3月18日(水)〜
販売商品：
「塩バニラフィナンシェ」3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス
「塩バニラクリーミーサブレ」8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス
※1.マリンタワーショップでは当初「塩バニラフィナンシェ」のみの取り扱いとなる
販売価格：
「塩バニラフィナンシェ」3個入り1,100円、6個入り2,160円
「塩バニラクリーミーサブレ」8個入り1,550円、16個入り2,970円
営業時間：
1.、5.：10:00〜19:00
2.、4.：10:00〜20:00
3.：
(平日)10:00〜20:00
(土日祝)10:00〜19:00
○《特製バニ丸ステッカー》のプレゼント概要
該当売り場にて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購するごとに、毎月異なるイラストの《特製バニ丸ステッカー》を1枚プレゼントする。
3月中は《ひな人形ver.》をプレゼント予定とのこと。
