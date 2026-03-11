第1子妊娠中の筧美和子「着れる服少なくて難しい」マタニティコーデを公開
女優の筧美和子が9日にインスタグラムを更新。第1子妊娠中の彼女が披露したマタニティコーデに、ファンから「可愛い」「タイプすぎます！」といった反響が寄せられている。
【写真】筧美和子写真より、水着カット
筧が「着れる服少なくて難しいけどどうにか楽しんでる」と投稿したのは複数のソロショット。写真にはブラウス×ニットスカートやオーバーオール姿、白ワンピースなどのコーディネートが収められている。
彼女の投稿にファンからは「足細いいい可愛いいい」「キャ〜すき」「私服タイプすぎます！」などの声が集まっている。
■筧美和子（かけい みわこ）
1994年3月6日生まれ。東京都出身。デビューをきっかけに芸能界入りを果たすと、2013年にリアリティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演。翌年にはテレビドラマ『最高の離婚Special 2014』（フジテレビ系）に出演。以降、女優として活躍。今年1月期スタートのドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）にも出演している。プライベートでは2025年3月に一般男性との結婚を発表。今年2月には第1子妊娠を報告した。
引用：「筧美和子」インスタグラム（@miwakokakei）
