三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が１１日、都内で行われた「スーパー麺」新アンバサダー就任発表記者会見に出席した。

山下は上下黒のスーツ姿で登場。同商品の新アンバサダーに就任し「食べた瞬間、シンプルにおいしいと思いました。体を使う仕事ですから、健康面に気を使う年齢にさしかかっていますし、麺類が好きなので（体にいい物を）探していましたが、しっくりこなくて、やっと出会えた感じでしたね」と笑顔を浮かべた。

三代目はデビュー１５周年イヤーの真っ最中。１８日にミニアルバム「ＯＮＥ」を発売し、４月１１、１２日には周年記念ライブ（東京・味の素スタジアム）を開催する。司会者からツアー中に意識していることを問われると、「体を絞りたい時は炭水化物を抜きがちになりますが、エネルギーがなくなって、足がつりやすくなる。炭水化物は絶対取るようにして、取り方に気をつけています。三代目のケータリングでは、白米と玄米を必ず選べるようにしてもらっています」と語った。

続けて、ボーカルの登坂広臣が麺類好きなことも明かし「ケータリングで登坂が必ずうどんとそばを入れているんですよ。その横にそっとスーパー麺置いておこうと思います」と、にやりと笑った。

スーパー麺は国産玄米とでん粉を使用したグルテンフリーヌードル。２０１９年の発売以来、累計販売数１４０万食を突破した。

この日から同商品の公式ＳＮＳで公開されているＰＲ動画では、山下が考案した「黒ごまたき火スーパー麺」を披露している。「趣味がキャンプで、限られた環境で手軽においしいものを食べたいと思って発案しました。スーパー麺のおかげでキャンプ飯のレパートリーの幅が広がったので、感謝しています」と振り返った。