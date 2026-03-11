MUCCの逹瑯による2026年初のソロシングル「checkmate」が完成し、3月11日にリリースされる。“悪役”をテーマにダークヒーローな世界観を描いた前シングル「VILLAINS」から一転、「checkmate」は力強いロックサウンドにエネルギッシュな言葉を乗せた1曲だ。

「コンセプチュアルな作風ではなく、リアルな表現が生まれた」と語る最新作の背景には何があるのか。ソロデビューから4年、アコースティックライヴを含む多角的なアプローチを通して確かな手応えを重ねてきた逹瑯ソロの世界は、また新たな季節を迎えそうだ。「あと少しで何かが完成しそうな気がする」とは、このインタビューでの逹瑯の言葉だが、＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞がますます楽しみな仕上がりとなった。

さらに、SNSで話題を集めた逹瑯主催による“ヴィジュアル系ボーカル会”や、盟友とのトークライヴ＜第二回 昭和の残党大新年会 〜爆笑トークと時々Vの名曲＞の裏話、2027年に結成30周年を迎えるMUCCについてなど、トピック満載でたっぷり語ってもらったロングインタビューをお届けしたい。

──2025年9月にシングル「VILLAINS」をリリースして、同名のライヴハウスツアー＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS]＞を開催し、そのファイナルで2026年3月からツアー＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞を開催することを発表されました。「VILLAINS」を盛り込んだツアーの手応えが大きかったということでしょうか？

逹瑯：そうですね。9月のツアーがすごくいい感じに回れたので。特に次の作品の展望とかは何もなかったんですけど、とりあえずこの空気感をもう少し継続してやりたいと思って、＜chapter 2＞というタイトルにしました。

──「VILLAINS」という曲自体、ライヴの1曲目にやって世界観を作れる曲をイメージしたとおっしゃっていましたが、それがうまくハマったと？

逹瑯：あの曲の世界観というより、ツアー全体の空気感かな。“あと少しで何かがひとつ完成しそうな気がするんだよな。もっと良くなりそうなんだよな”っていうところで終わっちゃったので。そこに、まだ入れられていない過去の曲や、今回の新曲みたいなテイストの曲を加えてブラッシュアップしたいと思ったんです。

──アルバム『COLORS』や『MONOCHROME』のツアーから、意識的に変えたことなどがあったんですか？

逹瑯：何か意識したというより、自然発生的なところで掴みかけたものがあった感じですね。それこそ『COLORS』や『MONOCHROME』のツアーでは、その収録曲をたくさんやらなきゃいけなかったけど、「VILLAINS」はシングルだから、過去の曲をもう一回引っ張り出して混ぜ込めるセットリストだったんですよ。そういうセットリストの組み方は初めてで、いい流れができていたから、次はさらにバリエーションを増やしていけそうだなって。

──次へ向けての新曲として作ったのがシングル「checkmate」ですか。

逹瑯：そうですね。ライヴの頭の掴みにも持ってこれるし、後半の盛り上げにも持っていけるような曲。そういうふうに育てていけそうな曲を作りたいと思ったところから始まりました。最初はもう少しオトナなバンド感のあるシャレオツな匂いを想像していたんですけど、今の方向性もいいなと思ってアレンジを進めたら、結果カッコいい曲になりましたね。

──描かれているものとしては、「VILLAINS」の世界の続きのような側面もあるんですか？

逹瑯：いや、そこは全然考えなかったな。紐付けたほうがいいかなとも考えたんですけど、一回何も考えずに自由に書いてみようと思って。制約を設けて書いたほうが良くなるパターンと、縛られると良くないパターンがあるんですよ。この曲に関しては無理に紐付けてもダメな気がすると思ったから、考えずに自由に制作しました。曲から刺激されるもの、感じるものを素直に書いたという感じかな。こういうロックテイストな曲は、熱い詞を書くとアニソンっぽくなっちゃうんですよ。アニソンみたいな言葉の熱さにはしたくないけど、キャッチーさはほしいなと。サビのメロディの音数が多くて、パッと聴いただけでは覚えられない感じだったから、言葉の乗せ方でキャッチーに聴こえるようにできないかなってチャレンジして、いい感じに仕上がったので満足しています。

──サビのワードから組み立てていくような書き方？

逹瑯：いや、俺は絶対に、歌詞を頭から順番どおりに書くんですよ。サビから書いたりすると、前後のつじつまを合わせる作業が本当に面倒くさいので。「checkmate」の歌詞はテーマ的には精神性が強いけど、あまりベクトルが内向きすぎないほうがいいな、シリアスになりすぎないほうがいいなと思ってて。だからイメージしやすいキャッチーなワードにした、ということですね。

──「精神性が強い」ということですが、テーマとしてはどういうものだったんですか？

逹瑯：生きていくなかで決めなきゃいけないこと、自分なりにけじめをつけなきゃいけないことってあるじゃないですか。俺自身も生きているなかでそういうタイミングがたくさんあるし、“俺にあるんだから誰にでもあるだろうな”と。日々の生活のなかの小さいことでもなんでもいいけど、 “どうしようかな”と迷っている時に、当てはまるような曲というイメージ。そういう時にフィットする歌詞になったんじゃないかなと思います。俺が好きに書いた詞が、誰かのどこかに引っかかって、何か吹っ切れるきっかけの曲になればいいなって。

──ネガティヴを吐き出すだけでもなく、ポジティヴに背中を押すだけでもない温度感ですよね。

逹瑯：日本人って、やっぱり変に責任感がある人が多いじゃないですか。どうしてもまわりと関係を持って生活しなきゃいけないから、“まわりの期待に応えなきゃ”とか、人からの評価に縛られる生活を送りがちな人が多いと思う。“自分は自分だから、まわりとは関係ねえ”って生きていける人は少ないだろうから、“そんなのもういいや”って踏み出せるような曲にしたいと思って書きました。そういう疾走感がある曲だし。そのためにも難しく聴こえないように、サビはパッと耳に入ってくるワードにしたり、リフレインにしたり。

──“全部 他人の所為にしたい”というフレーズも、ある意味キャッチーで印象に残ります。

逹瑯：俺自身の考え方が、あまり人のせいにできないので。今言ったような状況になってしまったとしても、“選んだのは自分だよね。結局自分が悪いよな”と思ってしまう性格だから、“全部人のせいにできたらいいな”って思うんですよ（笑）。

──できないからこその言葉なんですね。

逹瑯：そう。そういう部分も、曲に疾走感があるからコミカルに表現できるというか。人によっては重たく感じるかもしれないけど、グーッと深刻な曲にはしたくなかったんですよね。重たい状況にいる人は深く沈んで考えてしまいがちだからこそ、“そんなに重圧を感じなくていいんじゃないの？”というくらいの曲にできたかなと思います。

──結果的に楽しく聴けるし、ライヴでも笑顔でのれる曲になりそうな気がします。“曲を聴いてこういう気持ちになってほしい” “こういう気持ちを持って帰ってほしい”という部分は、歌詞書くうえで重要になっていますか？

逹瑯：というか、ずーっと自分の抱えているものが世の中のすべてだと思って生きてきたけど、そうじゃないと気づいたし、そうじゃなくていいんだなと思えるようになったから。“いい意味で適当にあしらっちゃっていいんじゃない？”と思えるようになったぶん、最近は一個一個のテーマにシリアスになりすぎたくないとは感じてますね。

──なるほど。

逹瑯：年齢的にもいろんなことを経験してきて、もう些細なことでは絶望しないけど、やっぱり若い頃はそうではなかったんですよ。何も知らないし、経験もしていないから、ちょっとしたことでもそれがすべてのように一喜一憂して、絶望して悲しんでいた。でも、今はそうじゃないので、そんな歌を歌っても自分の中でリアルじゃない。リアルじゃないと歌に気持ちも乗らないし、自分の等身大でリアルな空気感を歌いたいなという気持ちがあります。

──楽観的な性格に変わったわけではないけど、表現の仕方や受け取り方が変わったと。

逹瑯：うん。ガキの頃、「そんなのたいしたことじゃないよ、大丈夫だよ」ってなぐさめてくれてた大人に対して、「いや、何言ってんの？ 全然わかってくれないじゃん」と思ってたけど。“大人側の気持ちも、それはそれでリアルだったんだな”ってわかる側の年齢になったなら、そういう曲を歌っていけばいい。昔とずっと同じ場所に立ち止まったままだと逆にリアルじゃないから、その時代ごとの価値観を歌っていけばいいのかなと思う。“俺は今、ここに立ってます”っていう座標みたいな感じですね。

■2027年はMUCCの30周年に集中して

■ソロは今年のうちに来てもらえたら（笑）

──作詞する時に出てくる言葉も、昔と変わってきたことを感じますか？

逹瑯：全然違いますね。同じテーマを書いても出てくる言葉が全然違うから、時代ごとにリアルに感じる言葉を書いていくのが大事だと思ってます。あとから振り返っても、当時のリアルな言葉を書くことはできないんですよ。たとえば……去年、LUNA SEAのRYUICHIさんと一緒に配信ライヴをさせてもらった時、MUCCの「昔子供だった人達へ」を歌いたいなと思って選んだんです。めっちゃ素敵なアコースティックアレンジに仕上げてもらって、大好きなんですけど、あの曲の微妙な温度感の歌詞は、今書けないわけですよ。たしか当時、20代中盤ぐらいだったかな。

──大人になりかけた時期に、子ども時代を振り返る曲ですね。

逹瑯：大好きな曲なんですけど、今の年齢で“同じテーマの詞を書け”と言われても、全然違う言葉が乗るはずだから。そういう曲を1曲でも多く残していくことで、“あの時はこう思っていたんだな”って、その時の座標を確認することができる。全部が全部そういう曲にはなり得ないけど、たくさん曲を書いているなかで自然とそういう曲が出てくるんですよ。「checkmate」は、そういう匂いのする曲ですね。言ってしまえば、「checkmate」は座標になるけど、「VILLAINS」はならない。

──なるほど。「VILLAINS」はコンセプトありきで書いた歌詞でしたから。

逹瑯：そうそう。今回のカップリングにアコースティックバージョンが入ってる「NOBLE」と「黄昏のエレジー」も、“あの当時こういうことがあったな”と感じることはできる曲だけど、座標的な曲ではないんですよ。MUCCで座標的な曲というと…「ココロノナイマチ」とか「ハイデ」、遡ったら「家路」もそうかな。あくまで俺の感覚ですけどね。

──その時のリアルが落とし込めた曲だと。それは振り返って思うんですか？ 曲が完成したタイミングで感じるんですか？

逹瑯：今、挙げた過去の曲たちは、まだあまり経験値を積んでいなかったから、何も考えずに書いていて、結果的にそう感じる曲ですね。そう考えると……ソロになってからそういう曲を書けてたのかな？ 今パッと振り返ってみたら、ソロになってからの曲ではあまりないかも。「アメジスト」にちょっとそれを感じるくらいかな。

──確かに、「VILLAINS」もそうですが、コンセプトやテーマから形にしようと臨んでいた印象があるので、リアルさとはまた違うのかもしれないですね。その座標的なものって、曲と歌詞とで総合的に感じるんですか？

逹瑯：俺のマインドの話なので、他の人とはあまり共有できない感覚なんですよ。個人的にそういう曲になり得る匂いを感じるというか……たぶんミヤさんにも聞いたら、そういう曲が数曲出てくると思う。“この曲は違うけど、この曲はそう”みたいな、パーソナルなマインドの曲。でも、別にそういう曲にしようとして書いてるわけじゃないんですよ。「checkmate」も出来上がってしばらくしてから、気持ち的に落ち着いたタイミングで客観的に聴き返したなかで、“あ、そうかも”と思ったから。さらに、ライヴでどう育っていくかにもよるし。

──やったことがないことへの挑戦から始まり、いろいろ模索しながらソロ活動を4年続けてきたからこそ、今そういう曲が生まれてきたんじゃないかと思います。一周して、また始まりの座標にいるというか。

逹瑯：そうですね、やっと一周はしたかな。

──最初におっしゃっていた「セットリストの組み方」に関しても、今までのソロでやってきたことを俯瞰で見るタイミングがきている気がしますか？

逹瑯：ここまで走ってきたなかでのひとつの完成形…集大成…とまでは言わないけど、ひとつの塊がようやくできるのかなって感じかな。アルバムみたいな大きい作品のツアーしかやってきていないから、いろいろ混ぜたライヴがやっとできるようになったという。

──今までのディスコグラフィーを網羅したセットリストという意味で、今後いろいろ試せそうですか？

逹瑯：いや、それでもやっぱりもっとほしくなるんですよ（笑）。“このタイプの曲のなかで幅を出せる曲がほしい”とか“ここにハマる曲がこれしかないんだよな”とか。欲は無限にどんどん出てくる。

──一周したからこそ、まだまだ足りないものがあると。

逹瑯：ある。ただ、やっと一周して来年で始動5周年と思いきや、MUCCが来年結成30周年なので。2027年はMUCCの30周年に集中して、ソロ活動は一旦休憩しようと思っているんですよ。ライヴと新譜は無理だろうから、ソロは6周年のときに楽しもうかなって。ひとまず、ソロライヴは今年のうちに遊びに来てもらえたら（笑）。

──ということは今年、＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞以降もいろいろ考えているんですか？

逹瑯：今年のうちにもうちょっとやっておきたいですね。2月の＜ACOUSTIC LIVE TOUR [sing for you]＞のアコースティックアレンジがとてもいい感じなので、アコースティックアルバムの制作を考えていて。あと、ミニアルバムくらいは出しておきたいよなって気持ちはある……けど、ちょっと体と脳味噌がついてこないから、まだわかんない（笑）。アコースティックアルバムに関しては、ほとんどアレンジもできているし、あと1〜2曲、まだライヴでやっていない曲を足すくらいなので、そこまで高カロリーではなく、できる気がするんですけどね。ただ、ミニアルバムを作りましょう、となるとちょっとわかんないな。やりたい気持ちだけは常にあります。

──なるほど（笑）。

逹瑯：ソロはレコードメーカーがついているわけでもないし、自分のさじ加減で動けちゃうからね。“やっぱやーめた！”と思ったらやめられちゃう…のが良くない（笑）。“やると決めたらやるんだ！”っていう強い意思もないんだけどね。

──それこそアコースティックアレンジは、シングル「checkmate」TYPE-Aのカップリングとして「NOBLE -acoustic ver.-」、TYPE-Bに「黄昏のエレジー -acoustic ver.-」が収録されています。ジャジーなアレンジになっていて、それぞれ原曲とのギャップも含め、聴き応えがありました。

逹瑯：原曲とのギャップで言うと、「frigidity」もすごくいいライヴアレンジが仕上がっているから、カップリング収録曲は迷ったんですよ。で、“今回は新しめの曲の中から入れたい”と思って、この2曲にしました。過去の曲でアコースティックアレンジがカッコよくできている曲は、さっき言ったアコースティックアルバムのほうに入れればいいかなって。ま、俺の頭のなかで思ってるだけですけど。

──定期的にアコースティックライヴも開催していますが、こちらもソロ活動に必要な要素になっているんですね。

逹瑯：アコースティックライヴはすごくいい感触でやれていますね。もともと自分ひとりで弾き語りができるわけじゃないし、鍵盤とバイオリンだけのスタイルでもやったけど、やるならそこでしか聴けないアレンジをしっかり作り込んでやったほうが楽しいし、お客さんも楽しいだろうなと思ったんですよね。“むしろアコースティックアレンジのほうが好きかも”って曲ができるくらいのほうが、やる意味がある。そういうカロリーの使い方のほうが好きです。

──いつもと違うライヴの雰囲気自体を楽しんでいると。

逹瑯：だから、会場も雰囲気のあるところでやりたいんですよ。2月にやった青山の月見ル君想フも素敵な小屋だし、神戸のクラブ月世界もめちゃめちゃ雰囲気がよくて。そういう会場の情報を集めて、もっと増やしていきたいですね。

──今後の展開に期待しつつ、まずはシングル「checkmate」を引っ提げて開催される＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞で何が見えるのか、ですね。

逹瑯：はい。しっかりと楽しみながら、次につなげられるようなかたちにできたらいいなと思います。

■自分のひらめきに懸けたいですね

■より策士になりたい

──ちなみに、新しいアーティスト写真ですが、逹瑯さんがふたりいるデザインになっていますよね。これはどういうイメージで撮ったんですか？

逹瑯：シングル「VILLAINS」時のアーティスト写真が全部モノクロだったから、“カラーでちゃんと撮っておこう”と思って、前の衣装と新しい衣装の2パターンを用意して、撮影場所に行ったんですよ。そうしたら、テーブルと二脚のイスがセットされていた空間を見つけて、“めっちゃ綺麗だから、ここで撮りたい”と思ったんだよね。だけど、どちらかのイスに座って撮ってもバランスが悪い。で、“合成でふたつ並べてもらえないですか”って提案したんです。その仕上がりが良かったから、“じゃあこれをメインのアーティスト写真にするか”って決めました。もともとああいうデザインを撮りたくて撮ったんじゃなくて、思いつきで撮ったものがいい感じだったから使っただけ（笑）。「VILLAINS」の衣装は今回のツアーでも着るしね。

──写真に深い意味があるのかと思いきや……。

逹瑯：深い意味はない（笑）。“「checkmate」だし、チェスはふたりでやるものだからいいんじゃないですか”くらいのノリ。思うに、写真1枚に深い意味を求められる音楽ジャンルって、ヴィジュアル系だけじゃないですか。SUPER BEAVERとかでも「どういう意図で、作品と結びつけて写真を撮ったんですか？」って聞かれるのかな？

──特に凝ったデザインだったので聞いてみました（笑）。せっかくなので近況も伺いたいんですが、1月には逹瑯さんが主催した“ヴィジュアル系ボーカル会”が話題になったり、トークライヴ＜第二回 昭和の残党大新年会 -爆笑トークと時々Vの名曲-＞もありましたね。

逹瑯：年末にベース会の写真が流れてきて楽しそうだったので、単純に「一回ボーカル会をやってみるか」って感じで。

──“ベース会やドラム会、ギター会はあるけど、ボーカル会はない”とよく言われてましたよね。

逹瑯：“誰かやってくんねえかな”ってずっと思ってたんですけど、やってくれないから、“じゃあ自分でやってみるか”って。60人前後の会を目標に、いろいろなボーカリストに声をかけたら、結構参加してくれる人が多くて楽しかったですね。“いろんなジャンルの人が来たらいい感じに混ざらないかな”と思ってヴィジュアル系ボーカル会という括りでやりました。

──いざヴィジュアル系バンドのボーカルが60人集まった時の雰囲気はどうでしたか？

逹瑯：おもしろかったですよ。意外とみんな“誰かやんねえかな”と思ってたんだなって。「主催、大変だったでしょ」っていろんな人から言われるんですけど、俺としては全然大変じゃなくて。ボーカルに連絡しただけだし、当日も一応幹事的な立ち回りはしてたけど、特に気を遣うことはなかったから。 “お、この人とあの人が喋ってる！”とか思いながら、みんなが楽しんでいるのを外から見て楽しんでました。俺は、自分が言いだしっぺの会がうまく回ってるのを見るのが楽しいんですよ。たぶん、人によっては面倒くさい役回りに感じるんでしょうけど、俺は全然面倒くさくない。俺なりにすごく楽しかったです。

「第二回 昭和の残党大新年会 爆笑トークと時々Vの名曲」へご来場いただきありがとうございました！



公演日：1月22日（木）

会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE



【出演】

逹瑯(MUCC)、田澤孝介(Waive)、ガラ(メリー)、玲央(lynch./kein)、aie(deadman/kein/gibkiy gibkiy gibkiy)、seek(Psycho le… pic.twitter.com/AnRJ84GuGD — 逹瑯 solo works official (@tatsuro_sw) January 22, 2026

──トークライヴ＜昭和の残党＞のほうは、同世代の同窓会のような？

逹瑯：＜昭和の残党＞も楽しかったな。同窓会という感じでもないけど、あの空気感はあのメンバーでしか出せないと思う。みんな適当に喋っているようで、ステージをしっかり成立させようというプロ意識を持ってトークしてるんですよ、意外と。自分たちだけが楽しむんじゃなくて、お客さんを楽しませないと成立しないよねという意識をみんなが持ってるからすごくいい。超いいイベントだと思います。

──MUCCでもトークライヴツアーをやったり、最近はトークもひとつのコンテンツになってきていますね。

逹瑯：MUCCのトークライヴに関しては、細かい企画とかを完全にYUKKEに任せてるから、そういう安心感がありますね。＜昭和の残党＞は逆に細かい企画を何も考えないというか、強いて言えば、曲のパートだけはしっかり考えるかな。話が脱線して、しょうもない話になればなるほど、“この流れじゃ、曲にいけねぇじゃん！”っていうのが面白い（笑）。そう言いながらも、曲が始まったらピッと締まるギャップも面白いから成立してるんですよ。

──ライヴのようにセットリストが決まっているわけではないのに、3ヵ所各2回公演で計6公演分も話すことがあるってすごいことですよね。

逹瑯：2時間やって4曲しかやってないですからね。1時間半喋ってる（笑）。仲間内でも、それがやれるメンバーはなかなかいないと思うので、またぜひやりたいです。

──MUCCに関しては、先ほど30周年というワードが出ました。もう2027年の活動計画を立て始めているんですか？

逹瑯：大きい流れをスケッチしながら、“具体的にどういうふうにやっていこうか”という話をしているところですね。MUCCで言えば、サポートドラマーのAllenが去年末で無事巣立っていったので。今後は複数のドラマーでやっていこうかなと思っています。やっぱりひとりのドラマーでやっていこうとすると、MUCCは曲の幅も広いし、いいドラマーさんは引っ張りだこだから、ツアースケジュールを切るのも難しいんですよね。

──サトヤスこと庄村聡泰(ex.[Alexandros], Dr.DOWNER)さん、Waiveなどのサポートドラマーを務める山内康雄さん、NOCTURNAL BLOODLUSTのNatsuさんという個性的な3人の名前がサポートドラマーに並んでいて驚きました。

逹瑯：ドラマーそれぞれのノリや得意／不得意も絶対あるし、さっきも言ったようにMUCCは曲のバリエーションが幅広い。だから結果的に、この形がいいんじゃないかなという気はしています。みんな上手いし、いろいろな現場を経験している人だから勘はいいんじゃないかな。

──ソロでは毎回メンバーが変わる環境でやってきていますが、MUCCとしてはこれまでにないかたちですね。

逹瑯：そうですね。逆にそこを楽しんでいこうかなと思います。

──では最後に、2026年の逹瑯さんのモードをひと言で表すと？

逹瑯：そうだな……自分のひらめきに懸けたいですね。脳味噌を隅々まで回らせて、より策士になりたい。いろいろ仕込んでいきたいです。今はまだ何も仕込めてないから、“ひらめけ！ひらめけ！”と願ってます（笑）。

取材・文◎後藤寛子

撮影◎冨田味我(＜逹瑯ACOUSTIC LIVE TOUR [sing for you]＞2月2日＠月見ル君思フ)

TYPE-A

TYPE-B

配信

■ニューシングル「checkmate」

2026年3月11日(水)発売

CD販売リンク：https://tatsuro.lnk.to/wW46ufJ6

配信リンク：https://tatsuro.lnk.to/lMpMafmA

【TYPE-A(CD)】DCCA-1167 / 1,500円

▼収録曲

01.checkmate

02.NOBLE -acoustic ver.-

【TYPE-B(CD)】DCCA-1168 / 1,500円

▼収録曲

01.checkmate

02.黄昏のエレジー -acoustic ver.-

■インストアイベント＜逹瑯【T.Tカード自引き&サイン会 chapter 2】＞

※シングル『checkmate』CD購入者対象インストアイベント

3月13日(金) 茨城・水戸市民会館 展示室

3月29日(日) 大阪・Like an Edison

4月04日(土) 東京・Like an Edison

4月10日(金) 愛知・名古屋fiveStars

4月29日(水/祝) 東京・CLEOスタジオ

■＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞

3月14日(土) 茨城・水戸ライトハウス

3月15日(日) 茨城・水戸ライトハウス

3月27日(金) 大阪・OSAKA MUSE

3月28日(土) 大阪・OSAKA MUSE

4月11日(土) 愛知・HOLIDAY NEXT NAGOYA

4月12日(日) 愛知・HOLIDAY NEXT NAGOYA

4月25日(土) 東京・浅草花劇場

4月26日(日) 東京・浅草花劇場

▼サポートメンバー

●水戸ライトハウス公演：LiN(G / ユナイト) 、奈緒(G / アルルカン)、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、足立房文(Key)

●OSKA MUSE / HOLIDAY NEXT NAGOYA公演：YOUSAY(G)、LiN(G / ユナイト) 、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、足立房文(Key)

●浅草花劇場公演：YOUSAY(G)、LiN(G / ユナイト) 、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、後藤泰観(Vn)、足立房文(Key)

▼チケット

前売6,800円 (税込・ドリンク代別)

※スタンディング

イープラス：https://x.gd/iGCSy

※1人４枚受付

※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止