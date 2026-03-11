センチミリメンタルが新曲「ハイライト」を3月27日(金)に配信リリースする。

「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバー。人生のハイライトを鮮やかに彩り、苦しい時にもそっと寄り添うような一曲に仕上がった。

▲「ハイライト」ジャケット

また、リリース発表にあわせてジャケット写真も公開された。鋭く差し込む光のラインが印象的なビジュアルで、暗闇の中に差す一瞬の輝きを切り取るような楽曲の世界観を表現したアートワークとなっている。

センチミリメンタルは、10月より自身初となるホールツアー＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2026＞を開催。本ツアーは10月2日(金)の大阪・NHK大阪ホール公演を皮切りに、11月20日(金)の東京・Kanadevia Hall公演まで、全国6都市を巡る。センチミリメンタルのオフィシャルファンクラブ「Atelier C」ではチケット先行受付がスタートしている。

◾️「ハイライト」

2026年3月27日(金)配信リリース

https://erj.lnk.to/GmGwI2 作詞・作曲・編曲：温詞

※J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソング ▼タイアップ情報

J SPORTS 放送／配信概要

【プロ野球2026シーズン春季キャンプ】

広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプを連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。 ＜春季キャンプ初日2月1日(日)＞

キャンプ初日2月1日(日)は放送時間を拡大し、BS無料放送／J SPORTSオンデマンド会員無料LIVE配信！

翌日2月2日(月)以降も連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。

・ 野球好き広島キャンプin日南 午前10：30〜LIVE J SPORTS 1／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好き中日キャンプin北谷 午前10：30〜LIVE J SPORTS 2／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好きオリックスキャンプin宮崎 午前10：30〜LIVE J SPORTS 3／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好き楽天キャンプin金武 午前10：30〜LIVE J SPORTS 4／J SPORTSオンデマンド

※広島東洋カープは2月14日(土)より沖縄キャンプを連日生中継／J SPORTSオンデマンドLIVE配信

※春季キャンプのほかオープン戦も放送予定

※休息日は除く 【プロ野球2026シーズン公式戦 放送概要】

広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの2026シーズン公式戦主催試合を試合開始から試合終了まで生中継。

※放送／配信スケジュール・形態は変更になる場合があります。

※詳細は確定次第、J SPORTS総合サイトでお知らせいたします。

※J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴可能なスポーツテレビ局です。 J SPORTS総合サイト www.jsports.co.jp

J SPORTS総合サイト内「野球特集ページ」https://www.jsports.co.jp/baseball/

■＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2026＞ 2026年10月2日(金)大阪・NHK大阪ホール

開場：17:30 / 開演：18:30 2026年10月4日(日)福岡・SAWARAPIA 大ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月11日(日)宮城・電力ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月18日(日)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

開場：17:00 / 開演：18:00 2026年10月25日(日)広島・広島JMSアステールプラザ中ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年11月20日(金)東京・Kanadevia Hall

開場：17:30 / 開演：18:30 ●料金

指定席：￥7,900(税込)

※未就学児童入場不可

※ドリンク代別途 オフィシャルFC 「Atelier C」会員先行

受付期間︓3/10(火)21:00〜3/22(日)23:59 公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/

■＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞ 2025年11月21日(金)上海・瓦肆 VAS ear

2025年11月22日(土)広州・SD LIVEHOUSE

2025年11月29日(土)マニラ・Paco Arena Events and Sports Center

2025年12月6日(土)ソウル・musinsa garage

2026年2月26日(木)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola ※SOLD OUT

2026年2月27日(金)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola ※SOLD OUT

2026年3月1日(日)メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT

2026年3月2日(月)メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT

2026年3月10日(火)横浜・KT Zepp Yokohama ※SOLD OUT

2026年6月28日(日)台北・Zepp New Taipei 公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/live/archive/?54245