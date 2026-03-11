元体操選手でタレントの池谷直樹（５２）が、驚きの近影を見せた。

１１日までに自身のインスタグラムで「この度、ニュースになった『借金１億２０００万円、たこ焼き売って返します。』その続きの挑戦です」とつづり、たこ焼きを作る姿をアップ。

池谷は２月、ＡＢＥＭＡの密着企画「ＮＯ ＭＡＫＥ」に出演。その中で自身が率いる舞台「サムライ・ロック・オーケストラ」を立ち上げる際に金銭トラブルがあり、「１億２０００万円」の借金を負ったと明かしていた。２０２２年にたこ焼きのキッチンカーを始め、自ら運転して各地で販売しているという。

池谷は「跳びたこ焼きが話題になり、自分の人生を深く考え直しました。そして決めました。ＳＲＯ舞台を守るためクラウドファンディングに挑戦します。失敗してもいい。笑われてもいい。それでも夢に向かいます」とつづり、「まだまだ負けずに頑張ります！皆様、応援よろしくお願いします！」と意欲。フォロワーから「応援しています」「体調に気を付けて頑張って下さい」などの声が上がった。

池谷は私生活では２００１年に結婚。長男は競馬の池谷匠翔（たくと）騎手。２年１月に日本テレビ系「有吉ゼミＳＰ」で共演した際の親子ショットをＳＮＳで掲載し、「イケメン親子」と話題になった。次男は早大に進学し、その後留学。三男は青山学院大に進学している。