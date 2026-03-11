元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗が7日、自身のインスタグラムで、かつての先輩アナと2ショットを公開した。



【写真】退社しても先輩後輩の絆 2人の関係性が伝わってくる距離感

尾崎アナは「久しぶりに会えました 大好きな小熊さん」と記し、「現場が同じで、 タイミングが前後だったこともあり 30分ほどお茶をすることができました…」と、7年先輩の小熊美香アナと再会した経緯を伝えた。



「雨の湿気に負けない輝きにひれ伏すばかりです!!!」と凜(りん)とした先輩アナの姿に敬服。久々の出会いに「弾丸トークできて幸せでした！」と喜びをつづり、「#日テレ時代指導係をしてくれた小熊さん」「#控えめに言って大好きです」のタグをつけた。



笑顔を寄せ合う2人の姿に、フォロワーからは「嬉しいツーショット」「笑顔がめちゃくちゃ素敵」「2人ともかわい～い！」といったコメントが寄せられた。



尾崎アナは1992年生まれ。2015年入社。19年に結婚。22年に第1子男児を出産。24年6月末で日本テレビを退社している。小熊アナは1986年生まれ。2008年に入社し、17年に第1子の出産を機に退社。2020年には第2子を出産している。



（よろず～ニュース編集部）