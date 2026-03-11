Sonos Play ホワイト

Sonosは、スピーカーの新製品として「Sonos Play」を4月末より、「Sonos Era 100 SL」を4月上旬より発売する。カラーはブラック、ホワイトの各2色展開。価格はSonos Playが49,800円、Sonos Era 100 SLが29,800円。

Sonos Play

Sonos Play ブラック

Sonos Playは、自宅のみならず外出先でもシームレスに楽しめるように設計された、Sonos製品の中でも最も汎用性の高いスピーカーとしている。従来のWi-Fi接続によるSonosシステムの一部としての利用のほか、Bluetooth接続での複数スピーカーのグループ化接続も行なえるのが特徴。

Wi-Fi接続では、複数の部屋でのグループ再生やステレオペアリングが可能。付属の充電ベースを使用することで、自宅での設置場所としても快適に利用できる。Sonosアプリ、音声サービス、Spotify Connect、Apple AirPlay 2などを通じて、「音楽、部屋、デバイスをひとつの体験としてシームレスに操作できる」としている。

Bluetooth接続で複数のスピーカーをグループ化接続する機能は、最大3台のSonos Playで利用できる。スマホと接続して、Sonos PlayのPlay/Pauseボタンを長押しすることで同期できる。Trueplayの自動チューニングにより、環境に応じてサウンドを最適化して楽しめる。

取り外し可能なストラップを備え、日常的に持ち運びやすい設計。最大24時間のバッテリー再生が可能で、スマートフォンを充電できる内蔵モバイルバッテリーを搭載。バッテリーは交換可能でサステナブルな設計としている。IP67相当の防水・防塵性能を備える。

外形寸法は112.5×76.7×192.3mm(幅×奥行き×高さ)。重量は1.3kg。

Sonos Era 100 SL

Sonos Era 100 SL ブラック

Sonos Era 100 SLは、単体でも部屋全体を満たす力強いサウンドを実現した、よりシンプルで導入しやすいスピーカーとしている。

Sonosシステムへ簡単に拡張できるため、「別の部屋への追加、ステレオペアリング、ホームシアターの構築など、楽しみ方の幅が広がる」とのこと。

ホワイト

Bluetooth接続や、別売のアダプタを介したライン入力にも対応する。Trueplayの自動チューニングも備える。

外形寸法は120×130.5×182.5mm(幅×奥行き×高さ)。重量は1.95kg。