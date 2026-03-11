１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、北京の人民大会堂で、委員がメディアの質問に答える特設スペース「委員通路」の3回目の取材活動が行われた。

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の劉成勇（りゅう・せいゆう）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の徐坤（じょ・こん）氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の崔海洋（さい・かいよう）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の許可慰（きょ・かい）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の程玉珍（てい・ぎょくちん）氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の徐坤（じょ・こん）氏（左）。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の李心草（り・しんそう）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の陳季敏（ちん・きびん）氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

１１日、「委員通路」で取材する記者。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の屠海鳴（と・かいめい）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）